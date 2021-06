Κοινωνία

Νίκαια: άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας για έναν χρυσό σταυρό - τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Την έριξε στην άσφαλτο, τη γρονθοκόπησε, της έβγαλε τα μαλλιά και την άφησε λιπόθυμη στο δρόμο!

Άγρια επίθεση δέχθηκε μια 63χρονη γυναίκα στη Νίκαια από νεαρό ληστή, ο οποίος επιχείρησε να αρπάξει τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό της.

Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος αφού την έριξε στην άσφαλτο, τη γρονθοκόπησε, της έβγαλε τα μαλλιά και την άφησε λιπόθυμη στο δρόμο!

Η άτυχη γυναίκα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές που έζησε στα χέρια του ληστή της.

«Πήγα το Σάββατο το μεσημέρι για να ψωνίσω. Είχα στο χέρι 20 ευρώ και λίγα ψιλά. Τότε ήρθε ένας νεαρός και με έπιασε από το λαιμό. Μου έδωσε μπουνιές, έπιασε την αλυσίδα και με πάτησε στο στήθος για να τη βγάλει. Για μένα ο σταυρός ήταν σημαντικός. Ήταν οικογενειακός» είπε η 63χρονη μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

«Ένας νεαρός ήρθε και με βοήθησε. Θέλω να τον βρω, να τον ευχαριστήσω γιατί λόγω εκείνου ζω σήμερα» πρόσθεσε.

