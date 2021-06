Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία: “παγώνει” η κύρωση των μνημονίων μετά την προκλητική ανάρτηση Ζάεφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονα ενοχλημένη η ελληνική Κυβέρνηση από την ανάρτηση Ζάεφ, η οποία ήρθε να προστεθεί στις προκλήσεις των τελευταίων ημερών.

Την έντονη δυσφορία της Αθήνας προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, που ανέφερε στο Twitter πως «βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας», παραλείποντας το «Βόρεια» από το όνομα της χώρας του.

Η ανάρτηση που έρχεται ως συνέχεια άλλων αντίστοιχων κινήσεων το τελευταίο διάστημα, έφθασε εντός λίγων δευτερολέπτων στο Μαξίμου, με την αντίδραση να συνοψίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», στη φράση «ως εδώ και μη παρέκει».

Ενδεικτικό πως το Μαξίμου έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση του έναντι της Βόρειας Μακεδονίας είναι ότι, χθες, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θύμισε –διόλου τυχαία– ποιες ήταν οι διαφωνίες της Ν.Δ. στη συμφωνία των Πρεσπών.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο… «και βλέπουμε» η κύρωση των τριών μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων που ήταν προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα.





Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της αναφέρει «Τα δημοσιεύματα που θέλουν την κυβέρνηση να «παγώνει» ή να «ξεπαγώνει» την διαδικασία ψήφισης των μνημονίων συνεργασίας με τα Σκόπια, λες και είναι «προϊόντα», συνιστούν άλλη μία απόπειρα εξαπάτησης των Ελλήνων. Άλλωστε το «πάγωμα» ισοδυναμεί με «συντήρηση» της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών η οποία έπρεπε ήδη να έχει ακυρωθεί».