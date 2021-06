Κοινωνία

Σταύρος Δογιάκης: οι δύο σφαίρες, το σημείωμα και οι νέες επιχειρηματικές κινήσεις

Πιθανότατα πρώτα αυτοπυροβολήθηκε στο στέρνο, με το τραύμα να είναι διαμπερές και στη συνέχεια στο κρόταφο!

Του Γιάννη Αρβανίτη

Με το χειρότερο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος, στην εξαφάνιση του 53χρονου επιχειρηματία, Σταύρου Δογιάκη. Mετά από 40 ώρες βρέθηκε νεκρός στον Υμηττό.

Οι περιπατητές που αντίκρυσαν το σκληρό θέαμα, ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και Ιατροδικαστής. Ο άτυχος επιχειρηματίας ήταν πεσμένος μπρούμητα κι έφερε δύο τραύματα, στο κεφάλι και στο στέρνο. Παραδίπλα του υπήρχε ένα πιστόλι, ενώ μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα βρέθηκε και το αυτοκίνητό του. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός του με τον οποίο διατηρούσαν για χρόνια γνωστή ταβέρνα στη Κάντζα.

Από τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι ο 53χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του. Πιθανότατα πρώτα αυτοπυροβολήθηκε στο στέρνο, με το τραύμα να είναι διαμπερές και στη συνέχεια στο κρόταφο! Οι δικοί του, που από το πρωί της Τρίτης είχαν δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή του, βρήκαν στο σπίτι του σημείωμα που είχε αφήσει.

Η τραγική είδηση συγκλόνισε τους συγγενείς του θύματος, αλλά και τους πελάτες της ταβέρνας, που ήταν κάτα βάση κοσμικοί από όλη την Αθήνα. Οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν μέσα από καταθέσεις των δικών του ανθρώπων να διαπιστώσουν τι τον οδήγησε σε αυτή τη πράξη.

Ο Σταύρος Δογιάκης, ήταν πολύ κοινωνικό πρόσωπο, λάτρευε τη δουλειά του και τη Μύκονο που την επισκεπτόταν τακτικά. Πληροφορίες θέλουν τον 53χρονο να είχε αποχωρήσει από την οικογενεικαή επιχέιρηση και να σχεδίαζε δικές του επιχειρηματικές κινήσεις.

