Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: σε κελί με άλλα τρία άτομα ο πιλότος

Βρίσκεται στην ίδια πτέρυγα με τους Φουρθιώτη, Κουτσολιούτσο και Βλαστό. Η καθιερωμένη συνέντευξη και οι απαιτήσεις...

Στη ΣΤ' πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού κρατείται από χθες το βράδυ ο 33χρονος πιλότος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, μετά τη μαραθώνια απολογία του για τη δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά.

Από τις 10:00 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη και η καθιερωμένη συνέντευξη του 33χρονου από τη διευθύντρια του Κ1 Καταστήμαστος Κράτησης, Μαίρη Στέφη, που γίνεται σε όλους τους κρατούμενους, μετά τη μεταγωγή τους στη φυλακή, προκειμένου να πει αν χρειάζεται κάτι, να ερευνηθεί το ψυχολογικό προφίλ του και να του εκτεθούν αναλυτικά οι κανόνες της φυλακής, καθώς και τι να προσέχει.

Η κράτηση του καθ' ομολογία συζυγοκτόνου στη συγκριμένη πτέρυγα είχε αποφασιστεί εξ αρχής, μετά τη σύλληψη του, από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς είναι η Πτέρυγα Αυξημένης Προστασίας, (πρώην VIP) και ήδη είχε ετοιμαστεί το κελί του, στο οποίο για λόγους ασφαλείας δεν θα είναι μόνος.

Ο λόγος της επιλογής του χώρου κράτησης, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιο στέλεχος της ΓΓΑΠ, είναι το ότι στη ΣΤ' πτέρυγα κρατούνται όσοι θεωρείται ότι χρήζουν προστασίας, είτε από τους άλλους είτε από τον εαυτό τους, ενώ όλοι είναι χαμηλής έντασης αδικημάτων, γι' αυτό βρίσκονται μακριά από τους βαρυποινίτες και τις λεγόμενες «σκληρές πτέρυγες». Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρατείται στο κελί με άλλα τρία άτομα. Στκεκριμένα, με έναν πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο που είχε συλληφθεί στα Γιάννενα και είναι υπόδικος για εισαγωγή ναρκωτικών, έναν επίσης υπόδικο για λαθρεμπορία και άλλον έναν που είχε συλληφθεί πρόσφατα για ναρκωτικά.

Αυτό το κελί είναι σε μικρή απόσταση από το κελί του Μένιου Φουρθιώτη και του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, ενώ στην ίδια πτέρυγα αλλά σε απόσταση είναι και το κελί του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού, ο οποίος όμως θεωρείται πλέον από τους ιδιαίτερα ήσυχους κρατούμενους. Όλοι οι κρατούμενοι προαυλίζονται μαζί στον χώρο της πτέρυγας πρωί και απόγευμα, για αρκετή ώρα, ενώ τώρα λόγω καύσωνα ο χρόνος επιμηκύνεται.

Δικηγόρος πιλότου: Ο ίδιος ζήτησε την τιμωρία και προφυλάκισή του

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα όσα υποστήριξε ενώπιων του ανακριτή ο πελάτης του, ενώ αρνήθηκε ότι ο 33χρονος ισχυρίστηκε πως απουσιάζουν οι προϋποθέσεις του νόμου που πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατόν να επιβληθεί η προσωρινή κράτηση του. "Δεν είναι αλήθεια. Ο ίδιος ζήτησε την τιμωρία του και την προφυλάκισή του και όχι μόνο" είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την κάμερα ασφαλείας και την κάρτα που αφαιρέθηκε από αυτήν ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι με αίτημα του ανακριτή αιτήθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην κάμερα που βρισκόταν στο ισόγειο του σπιτιού, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής ώρα που αφαιρέθηκε η κάρτα sim. Όσον αφορά στο αίτημα του εντολέα του να κληθούν φίλοι και συγγενείς για να δώσουν την πλήρη εικόνα για τη μεταξύ τους σχέση, είπε ότι και ο ίδιος ο ανακριτής θέλει να μάθει ποια ήταν η πραγματική σχέση των δύο ατόμων και τι πραγματικά υπήρχε μεταξύ τους. Ιατροδικαστής: ο θάνατος της Καρολάιν ήταν αργός και βασανιστικός Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου της Καρολάιν και στα συμπεράσματα που εξάγονται από το πόρισμα της ιατροδικαστή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας ήταν αργός και βασανιστικός. Ο καθ΄ομολογία δολοφόνος της την έπνιγε για χρονικό διάστημα 5-6 λεπτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το θέμα έχει τις αισθήσεις του τα 2-3 πρώτα λεπτά, αλλά μετά τις χάνει μέχρι τη στιγμή που έρχεται ο ασφυκτικός θάνατος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Λέων είπε ότι όπως μας δείχνει το βιομετρικό ρολόι που φορούσε το θύμα, η Καρολάιν κοιμόταν πριν δεχθεί την επίθεση και για το λόγο αυτό αιφνιδιάστηκε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει αποτελεσματικά. Τέλος και σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του δράστη ότι παρέμεινε για 2 ώρες αναίσθητος, υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατος, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τις αισθήσεις του χρειάζεται ιατρική βοήθεια για να επανέλθει. Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: θα ζητήσουμε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού Την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού της Καρολάιν θα διεκδικήσει η οικογένειά της, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά. Όπως είπε ο Θανάσης Χαρμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, το οικογενειακό περιβάλλον της Καρολάιν είναι απολύτως κατάλληλο τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ανατροφής του παιδιού. Ο κ. Χαρμάνης έκανε γνωστό ότι οι δύο οικογένειες έχουν μεταξύ τους επικοινωνία για το παιδί και ότι υπάρχει διάθεση συναίνεσης αλλά εάν τελικά δεν καταλήξουν σε κάποια συναινετική λύση, θα κατατεθεί, από πλευράς της οικογένειας της Καρολάιν, αίτημα για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στη γιαγιά. Ο δικηγόρος μετέφερε μάλιστα και μια δήλωση της μητέρας της 20χρονης, μέσω της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. “Μου πήρε το παιδί μου, εάν χάσω και το εγγόνι μου, θα είναι η χαριστική βολή για μένα” δηλώνει χαρακτηριστικά η μητέρα της Καρολάιν μέσα στον οδυρμό, στον θρήνο της και στην οδύνη που της έχει δημιουργηθεί, πως χαρακτηριστικά είπε ο δικηγόρος. Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος εφοπλιστής Υπερπανσέληνος – “Φεγγάρι της Φράουλας”: Το τελευταίο μεγάλο φεγγάρι του χρόνου Euro 2020: ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική