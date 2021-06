Συνταγές

Συνταγή για φαρφάλες με τόνο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», ετοίμασε μια "καλοκαιρινή" συνταγή για τους λάτρεις των ζυμαρικών.

Ο Πέτρος Συρίγος, ετοίμασε μια εξαιρετικά νόστιμη συνταγή για τους λάτρεις των ζυμαρικών, ετοιμάζοντας φαρφάλες με τόνο, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Υλικά για τις φαρφάλες με τόνο:

300 γραμμάρια φιογκάκια Farfalle

200 γραμμάρια τόνο σε λάδι ή νερό

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 μεγάλη τομάτα σε κύβους

2 κλωναράκια σέλερι

½ φινόκιο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

6 ελιές Καλαμών

100 γραμμάρια καλαμπόκι βρασμένο

100 ml νερό από τα ζυμαρικά

50 ml κρασί λευκό

1 κουταλιά της σούπας άνηθο

2 κουταλιές της σούπας κάπαρη (προαιρετικά)

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο (μόνο το πράσινο μέρος)

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση της συνταγής

«Βάζουμε τα ζυμαρικά μας να βράσουνε σε χρόνο 2 λεπτά μικρότερο από αυτόν που λέει η κάθε συσκευασία. Προσθέτουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι μας και το κρεμμυδάκι το οποίο θα είναι και ξερό και φρέσκο και το αφήνουμε να σοταριστεί σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το φινόκιο που δεν πρέπει να είναι πολύ ψιλοκομμέμο και προσθέτουμε και το σκόρδο. Μόλις μαλακώσουν αυτά τα υλικά προσθέτουμε την τομάτα και σβήνουμε με λίγο κρασάκι.

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι, τα υπόλοιπα υλικά που αναφέραμε και παίρνουμε λίγο νερό από τα ζυμαρικά και το βάζουμε στο τηγάνι για να βράσουν με αυτό όλα τα υλικά.

Αμέσως μετά παίρνουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και τα βάζουμε στο τηγάνι».

Παρακολουθείστε την εκτέλεση της συνταγής από τον Πέτρο Συρίγο.