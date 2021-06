Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: παύει να είναι ανάδρομος ο Ερμής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

"Ο Ερμής, στον οποίο τα φορτώναμε όλα, παύει να είναι ανάδρομος", είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγο πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές της προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Το ότι ο Ερμής παύει να είναι ανάδρομος, θα μας φέρει τύχη και εύνοια συμπλήρωσε, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά τις σχέσεις.

«Αυτές οι μέρες θα είναι καλές» και πρέπει να επωφεληθούμε, πρόσθεσε στη συνέχεια, σπεύδοντας να προβλέψει ότι στο τέλος του μήνα τα πράγματα θα αλλάξουν.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά.

