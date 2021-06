Πολιτική

Μητσοτάκης: αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, αστοχίες στον Ποινικό Κώδικα

Τι αλλάζει στα σχολεία και τι στην Αστυνομία. Τα συγχαρητήρια στον Χρυσοχοΐδη και η πλούσια ατζέντα του υπουργικού.

Συνεδριάζει, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργικού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν προωθηθεί συνολικά 187 σχέδια νόμου, τα οποία έχουν γίνει νόμοι του κράτους, ενώ οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται ακάθεκτες με τη νέα δέσμη που περιλαμβάνει η "σημερινή πλούσια ατζέντα".

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τρεις κομβικές πρωτοβουλίες, όπως τις χαρακτήρισε και συγκεκριμένα: στο νομοσχέδιο για το νέο σχολείο, στο καινοτόμο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

"Ο καλύτερος πρόλογος για το πρώτο είναι, νομίζω, τα συγχαρητήρια που αξίζουν τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί μας για την επιτυχή ολοκλήρωση του κυρίου τμήματος των πανελληνίων εξετάσεων. Ανεξάρτητα από τους τελικούς βαθμούς και από τα αποτελέσματα θα επαναλάβω ότι για τους νέους μας ήταν μόνο ένας σταθμός από τους πολλούς που θα έχουν στη ζωή τους και ένα μόνο στοίχημα από τα πολλά που έχουν να κερδίσουν για την πρόοδό τους, την προκοπή τους. Όμως και αυτή η χρονιά απέδειξε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει αδυναμίες που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο τη λύση τους. Η εκπαίδευση, το σχολείο μας, έχει έρθει η ώρα να απεγκλωβιστεί από το Υπουργείο. Τα μαθήματα να γνωρίζουν νέους ορίζοντες, οι διδάσκοντες να αξιολογούν αλλά και να αξιολογούνται σωστά. Στο εξής, λοιπόν, οι σχολικές μονάδες αυτονομούνται στις τάξεις και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τομή. Θα υπάρχει ανοιχτή επιλογή βιβλίων και εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης, ώστε να καταργηθεί η αποστήθιση και να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη αλλά και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Και, βέβαια, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει κεντρικό, πρωταγωνιστικό παιδαγωγικό ρόλο, γι’ αυτό εξάλλου και θα επιμορφώνεται διαρκώς ενώ το έργο του θα αποτιμάται ώστε να έχει κάθε βοήθεια να γίνει καλύτερος, να γίνει καλύτερη. Με μια αλλαγή που περιγράφεται με τρεις λέξεις: ελευθερία, αυτονομία, λογοδοσία" είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

Κομβική είναι και η μεταρρύθμιση του συστήματος επικουρικής ασφάλισης. Με τη βαθμιαία μετατροπή του από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό κατά το Σουηδικό μοντέλο, κάτι το οποίο αποτελούσε εξάλλου κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου ο Υφυπουργός, Πάνος Τσακλόγλου. Ο εργαζόμενος έως 35 ετών, με επιλογή του, αλλά και ο κάθε νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας θα έχει πλέον έναν ατομικό κουμπάρα, στον οποίο θα κατευθύνονται οι εισφορές του. Το κεφάλαιο αυτό θα μπορεί να το επενδύσει, όπως ο ίδιος ο ασφαλισμένος θα επιλέξει. Έχοντας πάντα πρόσβαση στην εξέλιξη του και στο τέλος του εργασιακού του βίου, παράλληλα με την κύρια εθνική, την ανταποδοτική σύνταξη, που χρηματοδοτείται και θα εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από το κράτος, θα έχει και την προσωπική επικουρική του σύνταξη. Πρέπει να σημειώσω ότι ειδική ρήτρα στο νόμο προβλέπει ότι ανεξάρτητα από την πορεία των επενδύσεων, η τελική σύνταξη δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών του εργαζόμενου. Και ακόμα -θέλω να τονίσω- ότι το σύστημα αυτό το οποίο θα εισάγουμε και θα ισχύσει από τις αρχές του επόμενου χρόνου, είναι ένα σύστημα το οποίο ισχύει σχεδόν σε όλα τα κράτη του ανεπτυγμένου κόσμου. Γιατί, ακριβώς, απαντά στα προβλήματα του καιρού μας. Στις επιφυλάξεις που έχουν σήμερα οι νέοι εργαζόμενοι να ασφαλιστούν. Στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, που το απειλεί η δημογραφική υποχώρηση και βέβαια στην ανάγκη να υπάρχει διαγενεακή αλληλεγγύη αλλά και στην ίδια τη συρρίκνωση της επικουρικής σύνταξης σε σχέση με τον κύριο μισθό που, δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο διαρκεί εδώ και χρόνια.

Κλείνω με την τρίτη μεγάλη θεσμική τομή: μια παρέμβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αναδιοργανώνει πλήρως την Ελληνική Αστυνομία, γιατί οι νέες συνθήκες στον κόσμο του εγκλήματος απαιτούν και νέες δομές στον κόσμο του νόμου. Και είναι αλήθεια και πιστεύω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον Υπουργό, σε όλα τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην Ελληνική Αστυνομία, όπως έδειξαν οι διαλευκάνσεις πρόσφατων υποθέσεων, η Αστυνομία ξέρει και μπορεί να φτάνει στη λύση με επαγγελματισμό, με μέθοδο, με υπομονή, με αξιοποίηση της τεχνολογίας. Τελευταία, άλλωστε, δεν αποκαλύπτει ενόχους από μόνη της φέρνει αποτελέσματα μόνο όταν τίθενται στη διάθεση, στα χέρια των ειδικών. Και με τη νέα διάταξη δυνάμεών της, η Ελληνική Αστυνομία φιλοδοξεί να οδηγεί πιο γρήγορα, πιο τεκμηριωμένα τους παρανόμους στη Δικαιοσύνη. Κι εκείνη, βέβαια, θα έχει τον τελικό ρόλο και λόγο για να κρίνει δίκαια. Θέλω να θυμίσω, ότι αποφυλακίσεις κρατουμένων έγιναν ευκολότερες με ρυθμίσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης. Και, βέβαια, ξέρουμε καλά ότι οι παλαιότερες ευεργετικές διατάξεις υπερισχύουν -όπως ξέρουμε- των μεταγενέστερων έστω και αν έχουν ισχύσει για μία ημέρα. Θυμίζω ακόμα ότι σε πρώτη φάση η κυβέρνηση έχει ανατάξει το βασικό κύμα λαθών που είχαν οι εσπευσμένες και με προεκλογική σκοπιμότητα αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι συνθήκες, ωστόσο, διαρκώς αλλάζουν για αυτό και σύντομα θα υπάρξει η τοποθέτηση της Επιτροπής Διαρκούς Παρακολούθησης Κωδίκων, ώστε να θεραπευτούν οι όποιες αστοχίες παραμένουν. Μέχρι τότε, οι πολιτικοί ας σεβαστούμε τα ανθρώπινα δράματα και ας αφήσουμε τα ποινικά εγκλήματα στους διώκτες και στους δικαστές τους.

Σταματώ εδώ γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως ο αναπτυξιακός νόμος για την περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων. Όλες, όμως, κινούνται υπό το φως του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δημοσιονομικής πολιτικής μέχρι και το 2025, το οποίο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι έχουμε διαθέσει 41 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της οικονομίας αυτό το δύσκολο 18μηνο, προβλέπει σταθερή ανάπτυξη της χώρας, 3,6% για φέτος, 6,2% του χρόνου, γύρω στο 4% όλο το επόμενο διάστημα, μέχρι το 2025. Και αυτό ενώ ήδη η φορολογία μειώνεται, οι καταθέσεις και οι επενδύσεις αυξάνονται, η προοπτική στην αγορά εργασίας διαγράφεται θετική και φυσικά το κράτος δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από ποτέ. Ο συνολικός σχεδιασμός, λοιπόν, καθώς τα προβλήματα από την υγειονομική κρίση υποχωρούν, κοιτάει μπροστά. Καθώς οι εμβολιασμοί προχωρούν, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Οι τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους, εμείς πάλι όχι γιατί οι μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.

