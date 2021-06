Οικονομία

Αναπτυξιακή Τράπεζα: δάνεια 2 δις σε επιχειρήσεις

Οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης υπέγραψαν νέα δανειακή σύμβαση για τις επιχειρήσεις.

Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Christian Kettel Thomsen.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της νέας σύμβασης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -HDB θα προχωρήσει στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την στήριξη και διευκόλυνση μικρομεσαίων (SMEs) και μεγαλύτερων (MidCaps) επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 2 δις. ευρώ.

Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία της HDB παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, του υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργου Ζαββού και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παρέστησαν ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alain Godard και ο επικεφαλής του τμήματος Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, Ιωάννης Καλτσάς.

Μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης ο υπουργός Οικονομικών και διοικητής της ΕΤΕπ, Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε:

«Ως υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χαιρετίζω την υπογραφή της σημερινής δανειακής σύμβασης. Μιας δανειακής σύμβασης συνολικά 400 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ, με στόχο τη στήριξη και παροχή ρευστότητας σε μικρομεσαίες (SMEs) και μεγαλύτερες (MidCaps) επιχειρήσεις μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Έτσι, επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά ο κοινός μας στόχος, να διασφαλίσουμε μια ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ΕΑΤ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτής της - άνευ προηγουμένου - υγειονομικής κρίσης, έχοντας ενισχύσει με ρευστότητα συνολικού ύψους 7,8 δισ. ευρώ τις πληγείσες επιχειρήσεις. Η σημερινή υπογραφή συμπίπτει με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΕΑΤ, σηματοδοτώντας μια νέα, συνεχόμενα δυναμική, εποχή για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει δώσει αθροιστικά περισσότερα δάνεια από όσα είχε δώσει από την ίδρυσή της ως ΤΕΜΠΜΕ, το 2003. Με τη σκληρή δουλειά των στελεχών της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καταφέραμε να παράσχουμε ρευστότητα αναγκαία για την ελληνική οικονομία στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Με την επανεκκίνηση της οικονομίας μας κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την παροχή δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε και το 2022 να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή της νέας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ένα ισχυρό εφαλτήριο για την δυναμική επανεκκίνησή της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα σε μια περίοδο που όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο τέλος της πανδημίας. Παράλληλα επιβεβαιώνει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ανοίγει τον δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

Σε αυτή την προσπάθεια η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς με μια σειρά νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούνται, ακόμη περισσότερες μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιμη ρευστότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας και να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους».

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα, Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε: «Είναι μια σημαντική στιγμή για την Ελληνική οικονομία και την Hellenic Development Bank. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δείχνει εμπιστοσύνη στις προοπτικές και στηρίζει εμπράκτως την δυναμική επανεκκίνηση της Οικονομίας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με μόχλευση των δημοσίων πόρων, θα δημιουργεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση ακόμη περισσότερων μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης τους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 400 εκατ. Ευρώ της δανειακής σύμβασης, σε αρμονική και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, θα πολλαπλασιαστούν έως και τρεις φορές και να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και την Ελληνική επιχειρηματικότητα. Ευελπιστούμε ότι η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων θα οδηγήσει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων».

