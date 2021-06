Life

“Το Πρωινό”: Κοκκίνου - Γιώργκας μιλούν για την συνεργασία τους (βίντεο)

Πότε και που ξεκινούν τις live εμφανίσεις τους. Τι είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια για την αποχή των καλλιτεχνών λόγω του lockdown.

Η Έλλη Κοκκίνου, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τις live εμφανίσεις που θα κάνει στην Κύπρο με τον Λούκα Γιώρκα, από τις αρχές Ιουλίου στη Λεμεσό.

Μιλώντας λίγο μετά την κοινή τους φωτογράφηση για τις ανάγκες της συνεργασίας τους, η Έλλη Κοκκίνου, είπε πόσο πολύ της είχε λείψει όλα αυτό λόγω του lockdown, όχι μόνο γιατί είναι η δουλειά της, αλλά και γιατί παράλληλα είναι η διασκέδαση και κατά κάποιον τρόπο και η ψυχοθεραπεία της, άποψη με την οποία συμφώνησε και ο Λούκας Γιώρκας.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε επίσης ότι σε λίγες μέρες θα κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, με τον Λούκα Γιώρκα να προσθέτει ότι ο ίδιος έχει κάνει ήδη και τις δύο.

