Μάγδα Φύσσα σε Τασούλα: ο Βελόπουλος ψεύδεται και με συκοφαντεί

"Ψεύδη του Βελόπουλου ότι έχουμε λάβει αποζημίωση 800.000 ευρώ" αναφέρει η μητέρα του Παύλου Φύσσα.

Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα απέστειλε η Μάγδα Φύσσα με αφορμή δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό δημόσιο της έχει καταβάλει αποζημίωση 800.000 ευρώ για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στην επιστολή της η Μάγδα Φύσσα κάνει λόγο για μια εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη «είδηση», η οποία διοχετεύθηκε από υποστηρικτές της ναζιστικής οργάνωσης αμέσως μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης για τον ηγετικό της πυρήνα, το περασμένο φθινόπωρο.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Απευθύνομαι σ’ εσάς και ζητώ την προστασία σας, γιατί ένα εκλεγμένο μέλος του Κοινοβουλίου, το οποίο μάλιστα έχει και τη θέση προέδρου κόμματος, διακινεί στον δημόσιο χώρο μια ψευδή πληροφορία που στρέφεται προσωπικά εναντίον μου και κατ’ επέκταση εναντίον της οικογένειάς μου. Τις τελευταίες βδομάδες ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος «Ελληνική Λύση» υποστηρίζει στις τηλεοπτικές του εκπομπές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δήθεν έχω λάβει «αποζημίωση» 800.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο για τη δολοφονία του γιου μου.

Πρόκειται, βέβαια, για ένα χοντροκομμένο ψέμα. Αν και είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή αποζημίωσης ούτε έχουμε λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο. Η «πληροφορία» αυτή διοχετεύθηκε σκοπίμως από υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής την ημέρα που εκδόθηκε η δικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την προφανή σκοπιμότητα να σκιαστεί αυτή η σημαντική δικαστική ετυμηγορία και να παρουσιαστώ εγώ ότι δήθεν πανηγυρίζω για την είσπραξη αυτού του ποσού και όχι για τη δικαίωση της θυσίας του Παύλου. Αλλά ακόμα και τότε, εκείνοι που διέπραξαν αυτή την αθλιότητα υποχρεώθηκαν σε αναδίπλωση και εξαφάνισαν από το διαδίκτυο τις σχετικές συκοφαντικές «πληροφορίες».

Και τώρα έρχεται ο αρχηγός ενός κόμματος της Βουλής να επαναλάβει τα ίδια. Ενδεικτικά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter στις 29.4.2021 ο κ. Βελόπουλος έγραψε τα ακόλουθα: «Το ότι είναι μισελληνικό το νεοελληνικό κράτος της ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ αποδεικνύεται εύκολα: Γρηγορόπουλος: Αποζημίωση 252.000 ευρώ (σωστά). Μάνα Φύσσα: Αποζημίωση 800.000 ευρώ (σωστά). Μυρτώ: Αποζημίωση 0 ευρώ (έγκλημα). Πείτε μου κάνουμε λάθος;» Τα ίδια επαναλήφθηκαν από τον κ. Βελόπουλο και σε προσωπική του τηλεοπτική εκπομπή στις 17.5.2021.

Θεωρούμε απαράδεκτο σαν οικογένεια του Παύλου να διακινούνται κατασκευασμένες πληροφορίες σε βάρος μας και δη από μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας καθιστούμε κοινωνό της αλήθειας και σας καλούμε να λάβετε κάθε δυνατό μέτρο προς αποτροπή περαιτέρω διάδοσης, εξασφαλίζοντας ότι οι ανωτέρω ψευδείς πληροφορίες σε βάρος μας, διακινούμενες από τον αρχηγό του κοινοβουλευτικού κόμματος «Ελληνική Λύση» δεν θα διαδοθούν εντός της Βουλής των Ελλήνων.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή, Μάγδα Φύσσα

