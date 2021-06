Υγεία - Περιβάλλον

Λιγότερο στρες με τις σωστές τροφές!

Tips για λιγότερο στρες με το κατάλληλο φαγητό!

Στις μέρες μας οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, το οποίο φυσικά πυροδοτεί και αυξάνει κατακόρυφα το άγχος και το στρες.

Πως το στρες επηρεάζει την υγεία μας;

Το στρες είναι γνωστό πως επάγει πολλές αντιδράσεις στο σώμα, ξεκινώντας από τον υποθάλαμο και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και καταλήγει στα επινεφρίδια με την απελευθέρωση κορτιζόλης και κατεχολαμινών (επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης). Αυτό προσκαλεί ανισορροπία, η οποία επιφέρει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία μας, όπως δυσλειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και τροποποίηση συμπεριφορών υγείας όπως οι διατροφικές συνήθειες.

"Κάτω από συνθήκες έντονου στρες, φαίνεται πως οι περισσότεροι καταναλώνουν πολλές θερμίδες, κυρίως από τροφές πλούσιες σε λίπος και ζάχαρη"

