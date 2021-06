Life

Χειλάκης για Λιγνάδη: Είναι φίλος μου, θα πάω να τον δω στην φυλακή

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για το ελληνικό #metoo, αλλά και την φιλία που τον συνδέει με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Αυτός κι ο άλλος» βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ελληνικό #metoo, αλλά και τη φιλία του τη φιλία που τον συνδέει με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

“Με τον Δημήτρη Λιγνάδη πάντα θα μας συνδέει μια φιλία. Αυτό που έχει συμβεί με τον Δημήτρη είναι η απόδειξη ότι το σκοτάδι τελικά είχε καλύψει και τον ίδιο. Αν αποδειχτεί. Θα πάω να τον δω στη φυλακή βέβαια. Θέλω να πάω να τον δω...”

