Πολιτική

Άρειος Πάγος: Πρόεδρος η Μαρία Γεωργίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης αποφασίστηκαν στο Υπουργικο Συμβούλιο. Ποιος ειναι ο νέος επικεφαλής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα επόμενα δύο χρόνια επελέγη η Μαρία Γεωργίου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Στην κεφαλή του Συμβουλίου της Επικρατείας επελέγη ο Δημήτρης Σκαλτσούνης για ένα έτος.

Ειδικότερα, το υπουργικό συμβούλιο κατά την σημερινή συνεδρίασή του, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, τοποθέτησε τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ Δημήτριο Σκαλτσούνη στην θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και παράλληλα τοποθέτησε την αντιπρόεδρο Μαρία Γεωργίου στην θέση της Πρόεδρου του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Σκαλτούνης αποχωρεί από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου από το Σύνταγμα ανωτάτου ορίου ηλικίας την 30η Ιουνίου 2022 και η κυρία Γεωργίου αποχωρεί από το Ανώτατο Πολιτικό και Ποινικό Δικαστήριο το 2023.

Οι δύο νέοι πρόεδροι θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους μετά την λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2021.





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος εφοπλιστής

Υπερπανσέληνος – “Φεγγάρι της Φράουλας”: Το τελευταίο μεγάλο φεγγάρι του χρόνου

Euro 2020: ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική