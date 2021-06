Αθλητικά

Euro 2020 – Σχοινάς για το Allianz Arena: Αντίθετος με την απόφαση της UEFA για τα χρώματα ΛΟΑΤΚΙ+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την απόφαση της UEFA που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν του ΔΣ του Μονάχου.

Της Μαρίας Αρώνη

Την αντίθεσή του στην απόφαση της UEFA να απαγορεύσει τη φωταγώγηση της Allianz Arena στα χρώματα του ουράνιου τόξου στον ποδοσφαιρικό αγώνα Γερμανίας-Ουγγαρίας εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

"Δεν μπορώ να καταλάβω τί ακριβώς επιχειρεί να κάνει η UEFA εναντίον της πρωτοβουλίας αυτής του δημοτικού συμβουλίου του Μονάχου, να φωταγωγήσει το στάδιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Η UEFA μπήκε μαζί μας στην πρώτη γραμμή εναντίον του ρατσισμού, υπέρ του εμβολιασμού. Ξαφνικά δημιουργούν ένα θέμα από αυτό. Ειλικρινά, δεν βρίσκω καμία λογική εξήγηση γ’ αυτό , ας ρωτήσετε την ίδια την UEFA τί και πως.

Θυμάμαι όμως ότι όταν ανακοινώθηκε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το ουράνιο τόξο είχε εμφανιστεί και στα λογότυπα."

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση στην οποία έγινε αναφορά σε ανάρτησή του από τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε προκύψει το ζήτημα για μια ευρωπαϊκή super league και η οποία έκανε λόγο για αθλητικό μοντέλο με βάση την καθολικότητα, ο Μ. Σχοινάς δήλωσε:

«Υπερασπίζομαι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο του αθλήματος, το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία, το οποίο δεν είναι μόνο για τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Ήθελαν να παίξουν μεταξύ τους και να μοιραστούν έναν προϋπολογισμό 5 δις ευρώ μόνο για τους εαυτούς τους κόβοντας κάθε δεσμό με τα εθνικά πρωταθλήματα, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στον πλούτο της πολιτισμικής και αθλητικής παράδοσης σε όλη την ευρωπαϊκή γεωγραφία. Είμαι πολύ χαρούμενος που η ξεκάθαρη στάση μας σε αυτό, επικυρώθηκε σε όλο το πολιτικό φάσμα σε όλη την ΕΕ».





Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ντροπή ο νόμος της Ουγγαρίας

"Ντροπή" χαρακτηρίζει σε δήλωσή της η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το νόμο της Ουγγαρίας που κάνει διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, με το πρόσχημα της προστασίας των παιδιών.

Στη δήλωσή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει:

«Το ουγγρικό νομοσχέδιο είναι ντροπή. Έχω δώσει εντολή στους αρμόδιους επιτρόπους να στείλουν μια επιστολή για να εκφράσουν τις νομικές μας ανησυχίες πριν τεθεί σε ισχύ το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο κάνει σαφείς διακρίσεις εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτές τις αρχές. Το έχω ξαναπεί: Πιστεύω σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είμαστε ελεύθεροι να είμαστε αυτοί που είμαστε και να αγαπάμε όποιον θέλουμε. Πιστεύω σε μια Ευρώπη που αγκαλιάζει την πολυμορφία. Θα χρησιμοποιήσω όλες τις εξουσίες της Επιτροπής για να διασφαλίσω την εγγύηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ. Όποιος κι αν είναι και οπουδήποτε ζουν εντός της ΕΕ».





Αναπτυξιακή Τράπεζα: δάνεια 2 δις σε επιχειρήσεις

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος εφοπλιστής

Υπερπανσέληνος – “Φεγγάρι της Φράουλας”: Το τελευταίο μεγάλο φεγγάρι του χρόνου