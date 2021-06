Οικονομία

Μεσοπρόθεσμο: Μείωση ανεργίας και ισχυρή ανάπτυξη

Οι βασικές προβλέψεις του ΜΠΔΣ που παρουσίασε ο Υπ. Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μείωση πέντε μονάδων στην ανεργία, εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων και τίτλους τέλους στην ύφεση, δείχνουν οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών όπως αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής το οποίο παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον Χρήστο Σταϊκούρα και υποβάλλεται στην Κομισιόν και τη Βουλή.

Το υπουργείο Οικονομικών αφήνει επί του παρόντος αμετάβλητες τις εκτιμήσεις του για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και επαναλαμβάνει την πρόβλεψη για επέκταση με ρυθμό 3,6% φέτος πριν την «έκρηξη» με ανάπτυξη 6,2% το 2022. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή αλλά σταδιακά κατεβάζει ταχύτητα. 4,1% το 2023 , στο 4,4% το 2024 και στο 3,3% το 2025.

Με τη συνδρομή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης , του νέου ΕΣΠΑ αλλά και ιδιωτικών κεφαλαίων συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης την ερχόμενη πενταετία αναμένεται να δημιουργηθούν 200.000 νέες θέσεις εργασίας συμπιέζοντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το ποσοστό ανεργίας κοντά στο 10%.

Σε όρους ΕΛΣΤΑΤ ( έρευνα εργατικού δυναμικού), η ανεργία από 16,3% φέτος υποχωρεί στο 14,4% το 2022, στο 13,2% το επόμενο έτος , στο 11,9% το 2024 και στο 11,1% το 2025 ενώ η οικονομία επανέρχεται από τοπ 2023 σε τροχιά πρωτογενών πλεονασμάτων καταλήγοντας στο 3,7% του ΑΕΠ το 2025.

Καταγράφοντας μια σειρά θετικών εξελίξεων τους τελευταίους μήνες (συγκρατημένη ύφεση 2,3% το πρώτο τρίμηνο του έτους, βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αύξηση των καταθέσεων και διαρκή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής) , ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έθεσε μια σειρά από μεσοπρόθεσμους – ρεαλιστικούς όπως τους χαρακτήρισε- στόχους.

Μεταξύ αυτών: Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης από το 2021, η έξοδος της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 2022 , η μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2022 και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.

