Τσίπρας: ξεδιπλώνεται όλη η βαριά πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το Υπουργικό Συμβούλιο και τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Για μια «νέα φάση» στην οποία «ξεδιπλώνεται όλη η βαριά πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» έκανε λόγο κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

«Περνάμε σε μία νέα φάση όπου η πανδημία είναι παρούσα αλλά μαθαίνουμε να ζούμε μαζί της. Σε αυτή τη νέα φάση ξεδιπλώνεται όλη η βαριά πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Εργασιακό με μειώσεις μισθών, απλήρωτη εργασία και απολύσεις, ασφαλιστικό με ιδιωτικοποίηση της επικούρισης, πτωχευτικός χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας και συγχρόνως φραγμοί και κόφτες στην είσοδο μαθητών στα πανεπιστήμια. Υπό μία έννοια λοιπόν, ξεπαγώνει ο πολιτικός χρόνος και ανοίγει η πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα και τον επόμενο χρόνο, με τα δεδομένα της ακολουθούμενης πολιτικής Μητσοτάκη, θα κριθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί της επόμενης κάλπης», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «οι μετρήσεις της κοινής γνώμης καταδεικνύουν τη συντριπτική αντίθεση της πλειοψηφίας με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όπως π.χ. στο εργασιακό νομοσχέδιο». «Ως εκ τούτου, ανοίγεται μία μεγάλη πρόκληση να αναδείξουμε την εναλλακτική πρόταση, την πρόταση μιας προοδευτικής κυβέρνησης, με στόχο τη στήριξη των δυνάμεων της εργασίας και την άμβλυνση των ανισοτήτων στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την πανδημία, τόνισε ότι «δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι δεν τελείωσε» και ότι «είναι υπαρκτός και σοβαρός ο κίνδυνος από τις μεταλλάξεις», σημειώνοντας πως «ο ρυθμός του εμβολιασμού - και άρα το πολυπόθητο τείχος ανοσίας - είναι πολύ αργός». «Ο εμβολιασμός, παρά τις καθυστερήσεις, τα προβλήματα και τις απαράδεκτες αποφάσεις της Επιτροπής που εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση, είναι η μόνη άμυνα που διαθέτει η ανθρωπότητα απέναντι στον φονικό ιό και αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, εξηγώντας πως «γι' αυτόν τον λόγο, ορθώς πρωτοστατήσαμε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο για την άρση της πατέντας των εμβολίων». «Καμία κρίση δεν ξεπερνιέται χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη, ειδικά η υγειονομική», είπε.

«Οι πληγές της κρίσης και του αποτυχημένου lockdown ωστόσο, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό, είναι παρούσες. Μεγαλύτερη πληγή είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Την ίδια ώρα, σήμερα μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες στοχοποιούνται από την κυβέρνηση σε συστηματική βάση. Οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι. Οφείλουμε να εργαστούμε για να εκφράσουμε τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφερόμενος στην προγραμματική επάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως «παρά το γεγονός ότι η πανδημία ανέστειλε τις δραστηριότητές μας, το κόμμα μας αξιοποίησε στο έπακρο την αναστολή του συνεδρίου μας για να προχωρήσουμε σε μία βαθύτερη προγραμματική επεξεργασία». "Η προγραμματική συνδιάσκεψη είναι το επιστέγασμα αυτής της διαδικασίας. Και είναι μία ευκαιρία να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προγραμματικής ετοιμότητας, αποφασιστικότητας, μάχης για την ανατροπή της αντιλαϊκής και αντικοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης της Δεξιάς και νίκης στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση», τόνισε και κατέληξε:

«Έχουμε μπροστά μας ένα θερμό πολιτικό καλοκαίρι. Η παρουσία μας θα πρέπει να είναι διαρκής και συνεχής, σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, μέσα στην κοινωνία και δίπλα στους πολίτες που ασφυκτιούν».

