Άγιος Παντελεήμονας: ομαδικός βιασμός νεαρής γυναίκας

Εφιάλτης για γυναίκα σε διαμέρισμα. Αναζητείται ένας συγκατηγορούνενος των συλληφθέντων.

Τρεις Πακιστανοί, ηλικίας 19, 21 και 27 ετών, συνελήφθησαν, το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, με την κατηγορία του βιασμού κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις αλλοδαποί κατηγορούνται, ότι βίασαν γυναίκα, τις πρώτες πρωινές ώρες, μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Παράλληληλα, αναζητείται ένας Αφγανός, κατηγορούμενος για το ίδιο αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες παρέσυραν με δόλο 25χρονη με προβλήματα υγείας από την περιοχή της Ομόνοιας και την πήγαν με ταξί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Αριστομένους.

Τα ξημερώματα περιοίκοι άκουγαν τις φωνές της. «Αφήστε με, αφήστε με» φώναζε η ίδια.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

