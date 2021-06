Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - Αντόνιο Μπαντέρας: Στήνονται τα σκηνικά για την ταινία του (εικόνες)

Ο Αντόνιο Μπαντέρας αναμένεται να βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στην πόλη, η παραγωγή των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων «τρέχει» με τις υψηλότερες ταχύτητες.





Τα σκηνικά για το πρώτο γύρισμα του «The Enforcer» -ή «Barracuda» όπως ήταν μέχρι την περασμένη Παρασκευή γνωστή η ταινία- στήνονται αυτές τις ώρες στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Αντόνιο Μπαντέρας αναμένεται να βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στην πόλη αφού είναι προγραμματισμένο να συμμετέχει -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- στο πρώτο take της ταινίας, τα γυρίσματα της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, η παραγωγή των δέκα εκατομμυρίων δολαρίων «τρέχει» με τις υψηλότερες ταχύτητες. Οι υπεύθυνοι του κάστινγκ έχουν αρχίσει το fitting των βοηθητικών ηθοποιών, οι υπόλοιποι ρόλοι είναι στα τελευταία στάδια της επιλογής για να οριστεί το σύνολο των ατόμων που θα συμμετέχουν, εξοπλισμός αγοράζεται ή νοικιάζεται, τεχνικοί κάθε είδους έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη ώστε να συνεργαστούν με τους Έλληνες συναδέρφους τους, τεχνίτες κατασκευάζουν έπιπλα...

Από τις «σελέμπριτι» προσφορές εργασίας μέχρι το... σουβλάκι για την τροφοδοσία

Μπορεί τα σκηνικά και οι υποδομές να κατασκευάζονται, οι συνεργασίες να κλείνονται, από την άλλη όμως ολόκληρη η πόλη εξακολουθεί να προσφέρει στην παραγωγή υπηρεσίες, χώρους αλλά και... παρουσία στις σκηνές που θα γυριστούν. «Έχουμε κάθε είδους προσφορές για τα γυρίσματα, υπάρχουν χώροι τέχνης, εστίασης, αθλητισμού, υποδομές, υπηρεσίες μεταφοράς, ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί που φτάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της παραγωγής καθημερινά. Δεν έχει σταματήσει, δεν έχει ούτε κοπάσει λεπτό το ενδιαφέρον της πόλης για το "The Enforcer"», εξηγεί ο Δημήτρης Καμπάς, διευθυντής παραγωγής.

Η προσφορά συνεργασίας όμως έχει φτάσει μέχρι την Αθήνα, με επαγγελματίες της εστίασης να προσφέρουν τα καλύτερα τους προϊόντα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κινηματογραφικής παραγωγής σε τροφοδοσία. «Μας έχουν ζητήσει ηλεκτρονικές διευθύνσεις ώστε να καταθέσουν προσφορά για το φαγητό και την τροφοδοσία αναρίθμητες εταιρείες. Ευγενικά, έχουμε εξηγήσει πως -μέχρι στιγμής- έχει καλυφθεί αυτή η ανάγκη, μαθαίνουμε όμως πως τελικά το... σουβλάκι της Θεσσαλονίκης και άλλα εδέσματα "έφτασαν" στην Αθήνα!», αναφέρει ο κ. Καμπάς.

Την ίδια ώρα, με την παραγωγή να έχει ανεβάσει ταχύτητα και τα πρώτα καρέ να είναι προγραμματισμένα για τη Δευτέρα, η επικοινωνία προς την παραγωγή και τους ανθρώπους του κάστινγκ συνεχίζεται, αφού πολλοί -όχι μόνο καθημερινοί πολίτες αλλά και «επώνυμοι» της πόλης- έχουν διακριτικά εκφράσει το ενδιαφέρον να δώσουν το «παρών», έστω ως βοηθητικοί ηθοποιοί σε μια σκηνή της ταινίας δράσης, που θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε Μαϊάμι. Ωστόσο, είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων του κάστινγκ που θα αποφασίσουν αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια σκηνή. Ίσως κάτι τέτοιο να εξαρτηθεί και από σεναριακές αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Με το «έτοιμοι, φύγαμε, πάμε...» της Δευτέρας να πλησιάζει πια, η Θεσσαλονίκη ολόκληρη κινείται στον ρυθμό του «The Enforcer» και αυτό είναι «ίσως το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό "δώρο" προς τη Θεσσαλονίκη μετά τη δοκιμασία της πανδημίας...», σχολιάζει ο κ. Καμπάς.

