Σταύρος Δογιάκης: Αυτοκτονία λέει ο ιατροδικαστής - Βρέθηκε και δεύτερο σημείωμα

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τι αναφέρει το δεύτερο σημείωμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του Σταύρου Δογιάκη επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και δεύτερο σημείωμα του Σταύρου Δογιάκη, μέσα στο αυτοκίνητό του, με το οποίο μετέβη στην περιοχή όπου έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημείωμα έχει πιο απολογητικό ύφος, για την πράξη του, και φέρεται να ζητά συγγνώμη από τον αδελφό του.

Ο 53χρονος αδελφός του Σταύρου Δογιάκη ήταν αυτός που ειδοποίησε χθες τις Αρχές για την εξαφάνισή του. Φέρεται, μάλιστα, να παρέδωσε στην αστυνομία σημείωμα του Σταύρου Δογιάκη, με υπόνοιες για αυτοκτονία, που βρήκε στο σπίτι του και τον όριζε κληρονόμο και διαχειριστή των οικονομικών του.

Με αυτά τα δεδομένα αλλά και τις μαρτυρίες συγγενών και φίλων, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ήταν αυτό που επηρέασε καθοριστικά τη ζωή του Σταύρου Δογιάκη και τον έκανε να πάρει την απόφαση να τερματίσει με τον τραγικό αυτό τρόπο τη ζωή του.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας, Σταύρος Δογιάκη μετά από 40 ώρες βρέθηκε νεκρός στον Υμηττό. Οι περιπατητές που αντίκρυσαν το σκληρό θέαμα, ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και Ιατροδικαστής. Ο άτυχος επιχειρηματίας ήταν πεσμένος μπρούμητα κι έφερε δύο τραύματα, στο κεφάλι και στο στέρνο. Παραδίπλα του υπήρχε ένα πιστόλι, ενώ μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα βρέθηκε και το αυτοκίνητό του. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός του με τον οποίο διατηρούσαν για χρόνια γνωστή ταβέρνα στη Κάντζα.