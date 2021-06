Πολιτική

Γεννηματά: ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι πάντα “παρών”

Το μήνυμα της Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την επέτειο θανάτου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Σε ανάρτηση της Φώφης Γεννηματά, Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, για τα 25 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρονται τα εξής:

«Είκοσι πέντε χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή μας, ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ παραμένουν βαθιά μέσα στην καρδιά του ελληνικού λαού. Για μένα, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να τον ακούσω να μας μιλάει όταν ήμασταν φοιτητές και να ζήσω στη συνέχεια από κοντά την εποχή της Αλλαγής, είναι πάντα παρών.

Το όραμα, οι ιδέες και το έργο του μας εμπνέουν για την Νέα Αλλαγή. Για ένα σύγχρονο «πράσινο» κοινωνικό συμβόλαιο με βιώσιμη ανάπτυξη, ευημερία και προκοπή, με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη».

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου

Ο Ανδρέας Παπανδρέου σφράγισε με την παρουσία και την πολιτική του δράση την περίοδο της Μεταπολίτευσης και αναδείχθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Οικονομολόγος διεθνούς φήμης, με θητεία σε αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ασχολήθηκε με την πολιτική από τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα μέσα από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου (το κόμμα που συνίδρυσε και ηγήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου) και μετά την επάνοδο της δημοκρατίας το 1974, ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), που έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, προτού αρχίσει η κατάρρευσή του εξαιτίας των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης.

Χαρισματική προσωπικότητα με φανατικούς οπαδούς και εξίσου ορκισμένους εχθρούς, διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 21 Οκτωβρίου 1981 έως τις 2 Ιουλίου 1989 και από τις 13 Οκτωβρίου 1993 έως τις 17 Ιανουαρίου 1996, οπότε υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Συνολικά παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας 10 χρόνια (παρά 15 ημέρες), γεγονός που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση του πίνακα με τους μακροβιότερους έλληνες πρωθυπουργούς, πίσω από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη.

