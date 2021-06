Παράξενα

Κρήτη: Άλογο έπεσε σε πηγάδι - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

Καρέ - καρέ η διάσωση του ζώου που έπεσε σε πηγάδι.

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση ενός αλόγου που έπεσε σε πηγάδι, στήθηκε νωρίτερα την Τετάρτη σε χωριό στην ενδοχώρα του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άλογο έπεσε στο πηγάδι παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ προσεκτικά περιφραγμένο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των ανδρών της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Πύργου για τη διάσωσή του.

Η επέμβαση ήταν άμεση και όσοι βρέθηκαν στο σημείο εξάρουν την κινητοποίηση και την ευαισθησία που επέδειξε η υπηρεσία προκειμένου το άλογο να ανασυρθεί με ασφάλεια από το πηγάδι.

