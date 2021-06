Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Η πρώτη ημέρα του πιλότου στην φυλακή

Η συνέντευξη του 33χρονου στην διευθύντρια των φυλακών. Τι φέρεται να ζήτησε Σε ποια πτέρυγα κρατείται ο καθ' ομολογία δολοφόνος.

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την μαραθώνια απολογία του, ο πιλότος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του στα Γλυκά Νερά. Ο 33χρονος αρνήθηκε ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και ζήτησε συγνώμη, βγαίνοντας από τα δικαστήρια.

Ο 33χρονος πιλότος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρατείται από χθες το βράδυ στην ΣΤ' πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη του 33χρονου από τη διευθύντρια του Κ1 Καταστήματος Κράτησης, Μαίρη Στέφη, που γίνεται σε όλους τους κρατούμενους, μετά τη μεταγωγή τους στη φυλακή, προκειμένου να πει αν χρειάζεται κάτι, να ερευνηθεί το ψυχολογικό προφίλ του και να του εκτεθούν αναλυτικά οι κανόνες της φυλακής, καθώς και τι να προσέχει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο 33χρονιος ήταν ψυχρός και ανέκφραστος, ενώ φέρεται να μην έχει καμία απαίτηση κατά την κράτηση του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε να κάνει μεροκάματα για να περνάει η ώρα, ενώ έδειχνε να είναι πλήρως συνειδητοποιημένος για ό,τι έχει κάνει.

Φέρεται επίσης να μην υπήρξε πρόβλημα με τους άλλους συγκρατούμενους του, ενώ αναμένεται να εξεταστεί, όπως προβλέπεται από γιατρούς. Ο 33χρονος παρέλαβε τα σεντόνια και τα μαξιλάρια και μπήκε ξανά στο κελί του.

Σε κελί με άλλα τρία άτομα ο πιλότος

Η κράτηση του καθ' ομολογία συζυγοκτόνου στη συγκριμένη πτέρυγα είχε αποφασιστεί εξ αρχής, μετά τη σύλληψη του, από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς είναι η Πτέρυγα Αυξημένης Προστασίας, (πρώην VIP) και ήδη είχε ετοιμαστεί το κελί του, στο οποίο για λόγους ασφαλείας δεν θα είναι μόνος.

Ο λόγος της επιλογής του χώρου κράτησης, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιο στέλεχος της ΓΓΑΠ, είναι το ότι στη ΣΤ' πτέρυγα κρατούνται όσοι θεωρείται ότι χρήζουν προστασίας, είτε από τους άλλους είτε από τον εαυτό τους, ενώ όλοι είναι χαμηλής έντασης αδικημάτων, γι' αυτό βρίσκονται μακριά από τους βαρυποινίτες και τις λεγόμενες «σκληρές πτέρυγες». Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρατείται στο κελί με άλλα τρία άτομα. Συγκεκριμένα, με έναν πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο που είχε συλληφθεί στα Γιάννενα και είναι υπόδικος για εισαγωγή ναρκωτικών, έναν επίσης υπόδικο για λαθρεμπορία και άλλον έναν που είχε συλληφθεί πρόσφατα για ναρκωτικά.

Αυτό το κελί είναι σε μικρή απόσταση από το κελί του Μένιου Φουρθιώτη και του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, ενώ στην ίδια πτέρυγα αλλά σε απόσταση είναι και το κελί του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού, ο οποίος όμως θεωρείται πλέον από τους ιδιαίτερα ήσυχους κρατούμενους. Όλοι οι κρατούμενοι προαυλίζονται μαζί στον χώρο της πτέρυγας πρωί και απόγευμα, για αρκετή ώρα, ενώ τώρα λόγω καύσωνα ο χρόνος επιμηκύνεται.

