Life

Γέννησε η Χριστίνα Μπόμπα - Η φωτογραφία του Τανιμανίδη με τα δίδυμα

Γονείς έγιναν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Δείτε την πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τα δίδυμα.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, καθώς ήρθαν στον κόσμο τα δύο τους κοριτσάκια.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο Σάκης Τανιμανίδης με μία φωτογραφία όπου κρατάει τα νεογέννητα παιδάκια του.

«Έφτασαν!! Στην πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μας επί 2!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής στο instagram.

