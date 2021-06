Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν νέες μολύνσεις το προηγούμενο 24. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιφερειακή ενότητα.

Μεγάλωσε κι άλλο την Τετάρτη η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ πτωτικά κινήθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 520 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 520 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική τα νέα κρούσματα είναι 200, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ακόμη 41 μολύνσεις.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

