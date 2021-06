Τεχνολογία - Επιστήμη

Άρση μέτρων: Παπαευαγγέλου και Χαρδαλιάς για μάσκες και απαγόρευση κυκλοφορίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποτίμηση της πορείας μετάδοσης του COVID-19 την προηγούμενη εβδομάδα και η ανακοίνωση για κατάργηση περιοριστικών μέτρων.

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού και την άρση μέτρων, όπως η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και η απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, μετά την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, κάνουν το απόγευμα της Τετάρτης, από τους:

Νίκο Χαρδαλιά, Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Στην ενημέρωση συμμετέχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Λίγο νωρίτερα, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Βρέθηκε ο μικρός Νικόλας

Υπερπανσέληνος – “Φεγγάρι της Φράουλας”: Το τελευταίο μεγάλο φεγγάρι του χρόνου

Βόρεια Μακεδονία: “παγώνει” η κύρωση των μνημονίων μετά την προκλητική ανάρτηση Ζάεφ