Υπερπανσέληνος Ιουνίου: Ποια ζώδια ευνοούνται και ποια πρέπει να προσέξουν

Η υπερπανσέληνος του Ιουνίου φέρνει αναταραχές και εκπλήξεις. Ποια ζώδια θα επηρεαστούν θετικά και ποια αρνητικά.

Η πανσέληνος γνωρίζουμε ότι μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματα και τον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όσο κι αν η θέα της είναι ρομαντική, δεν αποκλείεται την ημέρα με πανσέληνο ή την προηγούμενη να βρεθούμε με δάκρυα στα μάτια ή ψυχολογικά αναστατωμένοι. Τι παραπάνω όμως χρειάζεται να ξέρεις για αυτή την πανσέληνο;

Είναι η τελευταία υπερσελήνη του 2021

Το φεγγάρι θα γεμίσει την Πέμπτη, στις 24 Ιουνίου, στις 2:39 π.μ.

Κάνει αντίθεση με τον Ήλιο

Αυτή η συγκεκριμένη πανσέληνος στο Αιγόκερω κάνει αντίθεση με τον Ήλιο στον Καρκίνο. Δείχνει ότι ο εσωτερικός μας εαυτός θα συγκρουσθεί με τον εξωτερικό μας εαυτό. Αυτό που δείχνουμε στους άλλους θα συγκρουστεί με αυτό που πραγματικά είμαστε.

Η θέση της σελήνης θα είναι στον Αιγόκερω

Ο Αιγόκερως - να θυμάσαι - είναι πρακτικός, θέλει να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Είναι η τέλεια σελήνη στα ζώδια για να σκεφτούν την καριέρα τους ή να θέσουν νέα δεδομένα για τον εαυτό τους, βλέποντας τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Μυστικά μπορεί να αποκαλυφθούν, ιστορίες φτάνουν στο τέλος τους, ο δρόμος για την αλλαγή φαίνεται αναπόφευκτος. Χρειάζεται καλή συγκέντρωση και αποφασιστικότητα και να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια.

