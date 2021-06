Υγεία - Περιβάλλον

Άρση μέτρων: Τέλος η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους χωρίς συνωστισμό

Τι ανακοίνωσε η Βάνα Παπαευαγγέλου για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

Αναλυτική ενημέρωση για την άρση μέτρων, όπως η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, μετά την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, έκανε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, μη χρήση μάσκας για όλους, σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Η χρήση της μάσκας αποτελεί βασικό μέτρο ατομικής προστασίας, είπε και δεν θέλουμε να δοθεί το μήνυμα ότι πετάμε τις μάσκες.Τόνισε ότι ισχύει η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

Είπε επίσης ότι καταργούνται τα self test για εμβολιασμένους εργαζόμενους. Όσο κυκλοφορεί ο ιός αυξάνονται οι πιθανότητες να νοσήσουμε, είπε, γι αυτό συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, κυρία Παπαευαγγέλου αφού αναφέρθηκε στα νέα κρούσματα είπε οτι η επιδημιολογική εικόνα είναι σαφής και ευχάριστη.





Τόνισε ότι η ενδιάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων καταγράφεται στα 32 έτη. Λόγω των διακοπών είπε ότι εμφανίζονται κρούσματα σε πολύ νεαρές ηλικίες. Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε στο 1,3%. Η θετικότητα μάλιστα από τα τεστ που γίνονται μέσα από τις κινητές μονάδες η θετικότητα είναι κάτω του 1%. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων μειώθηκε στις 4.000, τόνισε η κα Παπαευαγγέλου και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις τουριστικές περιοχές. Οι νοσηλευόμενοι είναι 1.000 και ο μέσος όρος εισαγωγών είναι 58 ασθενείς ανά ημέρα.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 520 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 520 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική τα νέα κρούσματα είναι 200, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ακόμη 41 μολύνσεις.

