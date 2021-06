Life

Selena Gomez: Οι περισσότερες σχέσεις μου ήταν “καταραμένες”

“ Ένιωθα κατώτερη” δηλώνει η διάσημη τραγουδίστρια.

Η ερωτική ζωή της Selena Gomez, ήταν το επίκεντρο της προσοχής για πολλούς από τους φανς της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια, πρόσφατα ανοίχτηκε σχετικά με την ιστορία της στις σχέσεις σε μία συνέντευξή της στη Vogue της Αυστραλίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια: «Πιστεύω ότι οι περισσότερες από τις σχέσεις μου είναι καταραμένες. Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να εκτεθώ σε συγκεκριμένα πράγματα όταν βρισκόμουν σε σχέση.», είπε εξηγώντας παράλληλα τον τίτλο του άλμπουμ της και της σειρά καλλυντικών της «Rare».

«Υποθέτω πως θα έπρεπε να βρω τη σημασία της λέξης αυτής για εμένα, γιατί ένιωθα πολύ λίγη στις προηγούμενες σχέσεις μου, δεν ένιωθα ποτέ πραγματικά ίση.» τόνισε η Selena Gomez.

