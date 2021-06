Πολιτική

Καραμανλής για Μετρό Θεσσαλονίκης – Σταθμό Βενιζέλου: το ΣτΕ δικαιώνει το ΥΠΠΟ

Τι είπε για τις αρχαιότητες και την ανάδειξη τους. Πότε ξεκινούν τα έργα στην Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα και πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.

Ερωτηθείς για την Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο κ. Καραμανλής είπε «υπογράψαμε την σύμβαση, αυτό σημαίνει ότι το έργο ξεκινάει. Τα εργοτάξια ξεκινούν από το καλοκαίρι, τα έργα ξεκινούν παντού, θα γίνουν πρόδρομες εργασίες και τέλη του 2022 θα μπει ο μετροπόντικας».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών, «είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που έχουμε αυτήν την στιγμή. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει την πόλη, η οποία έχει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα».

«Είναι ένα έργο που είχε κολλήσει εδώ και 15 χρόνια», είπε ο κ. Καραμανλής, ο οποίος ανέφερε ότι με συντονισμένε ενέργειες υπήρξε απεμπλοκή του.

Ο κ. Καραμανλής προσέθεσε ότι η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας «θα δώσει τεράστια αναπτυξιακή προοπτική, σε πάρα πολλές περιοχές. Το έργο έχει παράδοση μέσα σε 8 χρόνια», συμπληρώνοντας ότι «το Αττικό Μετρό θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών. Τέτοια μεγάλα έργα δημιουργούν προβλήματα, αλλά μακροπρόθεσμα τις συνέπειες θα μπορούμε να τις δούμε όλοι».

Αναφορικά με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καραμανλής είπε ότι «είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Έχει επεκταθεί σε τρεις προγραμματικές περιόδους, έχουμε βρει λύση με την ΕΕ».

Όπως αποκάλυψε, σχετικά με την προσφυγή για τον Σταθμό Βενιζέλου, «η απόφαση του ΣτΕ καθαρογράφεται και σύμφωνα με πληροφορίες, δικαιώνει την θέση της Αττικό Μετρό και του Υπουργείου Πολιτισμού που μιλούν για “απόσπαση των αρχαιοτήτων και ανάδειξη τους”».

«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει αυτά τα έργα υποδομής είτε είναι το Μετρό είτε το Fly Over είτε είναι το νέο αεροδρόμιο. Αν θέλουμε να είναι η “πρωτεύουσα των Βαλκανίων”, η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχει και τις ανάλογες υποδομές», κατέληξε ο Υπουργός Μεταφορών.

Τέλος, σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου εάν τα έργα αυτά «ωριμάζουν», διότι έρχονται εκλογές, ο Κώστας Καραμανλής είπε ότι «τα έργα ωριμάζουν, γιατί έχει γίνει μια συστηματική δουλειά και αυτό φαίνεται».





