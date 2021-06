Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης για ινδική μετάλλαξη: Επισπεύστε τον εμβολιασμό για προστασία

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και ποια εικόνα παρουσιάζει το ΕΣΥ.

Συνεχίζει να μειώνεται ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια και η πίεση στο σύστημα Υγείας εξακολουθεί να αποκλιμακώνεται σταθερά, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Κατά 17% μειώθηκαν οι νοσηλείες σε ΜΕΘ, υποχωρούν και οι νέες εισαγωγές, ενώ οι νέες διαγνώσεις καταγράφουν μείωση 40% .Σχετικά με την παρέμβαση της Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με τα αντιγονικά self-tests, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι έχουν διατεθεί περίπου 31 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν δηλωθεί θετικά στην covid-19 35.000 δείγματα.

Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στην μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα, που αρχικά συνδέθηκε με την εκρηκτική αύξηση της επιδημίας στην Ινδίας και στη συνέχεια με την επιδημική αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντός των τελευταίων τριών εβδομάδων, την αύξηση των κρουσμάτων στην Πορτογαλία τις τελευταίες 10 ημέρες αλλά και με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί στο Ισραήλ από τον Απρίλιο.

Εξήγησε ότι οι λοιμώξεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο μη εμβολιασμένους και κυρίως νέους που έχουν έντονες κοινωνικές δραστηριότητες. Τόνισε ότι σύμφωνα με τις μελέτες η καλύτερη αντιμετώπιση του στελέχους Δέλτα θα επιτευχθεί μέσω αύξησης της πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης. Θα πρέπει, τόνισε να επισπεύσουμε το ραντεβού μας με το εμβόλιο και να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με τα αντιγονικά self-tests, έχουν διατεθεί περίπου 31 εκατ. συσκευές, σε περίπου 4,5 εκατ. πολίτες. Εχουν περάσει σχεδόν 23 εκατ. δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί ήταν σχεδόν 35.000

