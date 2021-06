Αθλητικά

Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό της Ντόχα και έκανε το πρώτο βήμα για το Τόκιο

Το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να βρεθεί ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με τον Έλληνα γυμναστή να παίρνει το «εισιτήριο» για τον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντόχα.

Ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου στο συγκεκριμένο αγώνισμα παρουσιάστηκε όπως το συνηθίζει σε όλα τα μεγάλα ραντεβού αποφασισμένος και εκτελώντας άψογα το πρόγραμμά του συγκέντρωσε 15.133 βαθμούς και προκρίθηκε πρώτος στον τελικό ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (25/06, περίπου στις 18.30), όπου και θα κληθεί να «σφραγίσει» την παρουσία του στο Ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο, προκειμένου να υπερασπιστεί το στέμα του.

Για να κατακτήσει το πολυπόθητο εισιτήριο, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι υποχρεωμένος να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στην Ντόχα και μάλιστα με βαθμολογία 15.334 και άνω στον τελικό, προκειμένου να ξεπεράσει στην ειδική προ-Ολυμπιακή κατάταξη των κρίκων τον Κινέζο Λιου Γιανγκ.

Σε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο, είτε δεν κερδίσει ή ακόμα και σε περίπτωση νίκης με χαμηλότερη βαθμολογία (15.333 β. και κάτω), ο Έλληνας πρωταθλητής δεν θα βρεθεί στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, καθώς ο Κινέζος αθλητής έχει αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα στο ξεκίνημα της σειράς των προ-Ολυμπιακών τουρνουά, εκμεταλλευόμενος την αναγκαστική απουσία του "άρχοντα των κρίκων" από τους τέσσερις πρώτους αγώνες (Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019), λόγω της χειρουργικής επέμβασης που είχε κάνει στον ώμο.

