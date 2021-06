Πολιτική

Βόρεια Μακεδονία - Ζάεφ: Λάθος το tweet για “μακεδονική εθνική ποδοσφαίρου”

Αναδίπλωση του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας μετά τις αντιδράσεις από την Αθήνα.



Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ αναγνώρισε ότι ενήργησε λανθασμένα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία έκανε λόγο για «μακεδονική εθνική ποδοσφαίρου».

«Πάντα στέλνω μηνύματα φιλίας, διότι πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών που επιτύχαμε με τον αγαπητό μου φίλο Αλέξη Τσίπρα έφερε οφέλη και στις δύο πλευρές. Είμαι ο πρώτος που σέβεται και εφαρμόζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, μερικές φορές γίνονται και λάθη. Είμαι 46 ετών και είναι φυσιολογικό, κάτι που επαναλαμβάνεις τόσα χρόνια να σου...ξεφύγει και στο γράψιμο» δήλωσε σήμερα ο Ζόραν Ζάεφ, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις σχετικά με την επίμαχη ανάρτησή του και τις αντιδράσεις στην Αθήνα.

Ο Ζόραν Ζάεφ προχώρησε σε αυτή τη δήλωση στο περιθώριο του 1ου Οικονομικού Φόρουμ των Σκοπίων, το οποίο διοργανώνεται από το Φόρουμ των Δελφών.

Πάντως, την έντονη δυσφορία της Αθήνας προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, που ανέφερε στο Twitter πως «βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας», παραλείποντας το «Βόρεια» από το όνομα της χώρας του.

Η ανάρτηση που έρχεται ως συνέχεια άλλων αντίστοιχων κινήσεων το τελευταίο διάστημα, έφθασε εντός λίγων δευτερολέπτων στο Μαξίμου. Ενδεικτικό πως το Μαξίμου έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση του έναντι της Βόρειας Μακεδονίας είναι ότι, χθες, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θύμισε –διόλου τυχαία– ποιες ήταν οι διαφωνίες της Ν.Δ. στη συμφωνία των Πρεσπών.

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας αναγνώρισε το λάθος του, όπως έπρεπε, κ υπογράμμισε δημόσια ότι η Συμφωνία των Πρεσπών επιβάλλει η εθνική ομάδα να χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα. 1/2 — George Katrougalos (@gkatr) June 23, 2021

Η Κυβέρνηση πρέπει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας, ιδίως όπου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις (βιβλία, εμπορικα σήματα).

Η καθυστέρηση ψήφισης των Μνημονίων αποδυναμώνει αντί να ενισχύει τη θέση μας για πλήρη κ πιστή εφαρμογή της. 2/2 — George Katrougalos (@gkatr) June 23, 2021

