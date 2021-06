Μονή Πετράκη: επίθεση με βιτριόλι σε Μητροπολίτες

Κοινωνία

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι Ιεράρχες καθώς και ένας φρουρός, που επίσης δέχθηκε καυστικό υγρό στο σώμα του.

Επίθεση με βιτριόλι εναντίον επτά Μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη στο Κολωνάκι έγινε το απογευμα της Τετάρτης.

Έξι Μητροπολίτες, δέχθηκαν το καυστικο υγρό στο σώμα τους, δύο εκ των οποίων φέρουν σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι ειναι ελφρύτερα τραυματισμένοι.

Οι τραυματισμένοι ιερωμένοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Λαϊκό».

Σύμφωνα με περιοίκους το άτομο που πραγματοποίησε την επίθεση είναι ιερέας της Μητρόπολης Βεροίας για τον οποίο συνεδρίαζε το Συνοδικό Δικαστήριο και η επίθεση έγινε λόγω της απόφασης να καθαιρεθεί και να μην μπορεί πλέον να φέρει το σχήμα.

Στο Συνοδικό Δικαστήριο μετέχουν οι μητροπολίτες Κηφισιάς, Γλυφάδας, Δρυϊνουπόλεως, Αρτης, Κασσανδρείας και Ζακύνθου τους οποίους και τραυμάτισε με το καυστικό υγρό..

Ο δράστης βρέθηκε στον δεύτερο όροφο της Μονής Πετράκη, όπου συνεδρίαζε το Συνοδικό Δικαστήριο και έριξε το καυστικό υγρό προς τους παριστάμενους.

Η σύλληψη του ατόμου πραγματοποιήθηκε από τον φρουρό ασφαλείας της Μονής με την συνδρομή ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Αθηνών οι οποίοι έσπευσαν πρώτοι στο σημείο.

Ο φρουρός ασφαλείας έχει και αυτός τραυματιστεί από το καυστικό υγρό και έχει μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες απο το Νοσοκομείο «Λαϊκό» ουδείς εκ των τραυματιών διατρέχει κίνδυνο ζωής.

