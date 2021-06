Κοινωνία

Βιασμός στα Πετράλωνα: Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 35χρονο

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη και για δυο πλημμελήματα, ενώ δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του συνεργού του.



Κατηγορίες για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 35χρονου Βούλγαρου που καταγγέλλεται για σοβαρότατο περιστατικό σεξουαλικής βίας σε βάρος 50χρονης καθαρίστριας στα Πετράλωνα.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή, βιασμό κατ' εξακολούθηση, αντίσταση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του συνεργού του ο οποίος κατηγορείται πλέον για υπόθαλψη εγκληματία. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.

Ο 35χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ και αρνείται τα πάντα. Αρχικά δεν μιλούσε και δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς, ενώ σήμερα το μεσημέρι πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, φέρεται να κατέθεσε πως δεν βίασε την γυναίκα και εξαφανίστηκε γιατί φοβόταν την αστυνομία.

«Εγώ την πήρα στο διαμέρισμα. Δεν ήθελα να της κάνω κακό. Δεν τη βίασα ποτέ. Όταν εκείνη φώναξε βοήθεια, εγώ της ζήτησα να ηρεμήσει. Μόλις έφυγε εκείνη από το σπίτι, έφυγα και εγώ αμέσως. Φοβόμουν την Αστυνομία και για αυτό το λόγο εξαφανίστηκα», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος χθες το βράδυ παρίστανε τον ζητιάνο σε παρκάκι της Νέας Φιλαδέλφειας και εκεί τον έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αλλοδαπός αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, ενώ μαζί του συνελήφθη και ένας άνδρας, κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία.

