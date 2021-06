Κοινωνία

Μονή Πετράκη - Επίθεση με βιτριόλι: σε Μονάδα Εγκαυμάτων οι Μητροπολίτες

Ποιοι είναι οι ιεράρχες που μεταφέρθηκαν στο “Λαϊκό” και ποιοι διακομίστηκαν στο ΚΑΤ. Ποιος και γιατί έκανε την επίθεση. Πως εξουδετερώθηκε ο δράστης.,

Οι Μητροπολίτες που μετέχουν στο Συνοδικό Δικαστήριο, ήτοι οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γλυφάδας, Δρυϊνουπόλεως, Αρτης, Κασσανδρείας και Ζακύνθου δέχθηκαν την επίθεση με βιτριόλι από ιερέα, την καθαίρεση του οποίου αφορούσε η συνεδρίαση τους, στην Μονή Πετράκη.

Στο ΓΝΑ «Λαϊκό» διακομίστηκαν με μέριμνα του ΕΚΑΒ, οι έξι Μητροπολίτες και ο Γραμματέας των Συνοδικών Δικαστηρίων. Ο Μητροπολίτης Άρτας που μετέβη με ίδιον μέσο στο ΚΑΤ έχει λάβει εξιτήριο.

Στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έχουν διακομιστεί οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γουμένισσας, Κονίτσης και Κασσανδρείας για οφθαλμολογική παρακολούθηση. Στην Πλαστική Χειρουργική του ΚΑΤ έχουν διακομιστεί οι Μητροπολίτες Γλυφάδας και Ζακύνθου και ο Γραμματέας των Συνοδικών Δικαστηρίων.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται ανησυχητική και τέθηκαν σε ιατρική παρακολούθηση.

Στο ΚΑΤ έσπευσαν τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όσο και η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η επίθεση με βιτριόλι κατά Μητροπολιτών και άλλων συμπολιτών μας συνιστά αποτρόπαια πράξη. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση και καλή επάνοδο στα καθήκοντά τους. — Niki Kerameus (@nkerameus) June 23, 2021

Η επίθεση με βιτριόλι εναντίον των Μητροπολιτών έγινε στην Μονή Πετράκη, στο Κολωνάκι το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι έξι Μητροπολίτες δέχθηκαν το καυστικό υγρό στο σώμα τους και αμέσως διακομίστηκαν στο «Λαϊκό».

Το πρόσωπο που πραγματοποίησε την επίθεση είναι, κατά πληροφορίες, ιερέας της Μητρόπολης Βεροίας για τον οποίο συνεδρίαζε το Συνοδικό Δικαστήριο και η επίθεση έγινε λόγω της απόφασης να καθαιρεθεί και να μην μπορεί πλέον να φέρει το σχήμα.

Ο δράστης βρέθηκε στον δεύτερο όροφο της Μονής Πετράκη, όπου συνεδρίαζε το Συνοδικό Δικαστήριο και έριξε το καυστικό υγρό προς τους παριστάμενους.

Η σύλληψη του ατόμου πραγματοποιήθηκε από τον φρουρό ασφαλείας της Μονής με την συνδρομή ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι έσπευσαν πρώτοι στο σημείο.

Εξιτήριο πήρε από το 401 και ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από την επίθεση. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά του είναι ελαφρά και αφού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες του έδωσαν εξιτήριο.

Ιερώνυμος: Αποφφύγαμε τα χειρότερα

«Αποφύγαμε τα χειρότερα» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες από τη Μονή Πετράκη, που δέχτηκαν επίθεση με καυστικό υγρό. «Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά πιστεύουμε ότι με τη φροντίδα των ιατρών μας να ξεπεραστεί η δυσκολία. Χρειάζεται υπομονή και ηρεμία» επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος.

Αναφερόμενος στην επίθεση, είπε πως είναι κάτι που μας προβληματίζει όλους μας γιατί είναι πρωτόγνωρα τα φαινόμενα και χρειάζεται προσπάθεια από πολλές πλευρές για να μη διαταραχθεί η κοινωνική ισορροπία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο και εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επικοινώνησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την ειδεχθή επίθεση που δέχθηκαν τα μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου στη Μονή Πετράκη.

Κικίλιας: Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός

Απο την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσε και ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός, το οποίο αντιμετωπίζουμε από την πρώτη στιγμή με το ΕΚΑΒ που έσπευσε στη Μονή Πετράκη. Επτά Μητροπολίτες νοσηλεύονται στο "Λαϊκό", οι 4 πιο ελαφρά θα παραμείνουν εδώ και θα λάβουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας ήδη διακομίζεται στην Πλαστική Χειρουργική του ΚΑΤ και οι άλλοι δύο Μητροπολίτες, ανάλογα με την πορεία της υγείας τους, ενδεχομένως να διακομιστούν ή στο ΚΑΤ ή στην Οφθαλμολογική Κλινική του "Γ. Γεννηματάς".

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσοι είναι σοβαρά;

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες ιατρικής φύσεως. Νομίζω ότι τα Νοσοκομεία και η Υγειονομική Περιφέρεια, σωστά και οργανωμένα, όταν θα υπάρχει λόγος θα εκδώσουν ιατρικό ανακοινωθέν. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και ενημερώνεται συνεχώς. Είναι προφανές ότι είναι ένα τραγικό συμβάν, έχει δύο εκφάνσεις. Η μια αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει ήδη επιληφθεί και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης και το άλλο είναι ιατρικής φύσεως και έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας. Επαναλαμβάνω, είναι πρωτόγνωρο γεγονός, τραγικό γεγονός. Εμείς αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε άμεσα είναι να προσφέρουμε στους αρχιερείς μας τις πρώτες βοήθειες και μετά να εκτιμηθεί σωστά και επιστημονικά η κατάστασή τους, έτσι ώστε να λάβουν περαιτέρω ιατρική αγωγή ή θεραπεία εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί.

