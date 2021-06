Κοινωνία

Καύσωνας στην Ελλάδα: ο Δήμος Αθηναίων παίρνει έκτακτα μέτρα

Κλιματιζόμενες αίθουσες για τον καύσωνα ανοίγει ο Δήμος Αθηναίων. Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν οι Λέσχες Φιλίας.

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται από σήμερα η χώρα, με τον υδράργυρο να σημειώνει σημαντική άνοδο, αγγίζοντας τις επόμενες ημέρες ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για τις υψηλές θερμοκρασίες με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε την Τρίτη.

Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Αθηναίων

Κλιματιζόμενες αίθουσες σε τρεις Λέσχες Φιλίας, θα διαθέσει ο Δήμος Αθηναίων από αύριο, για την προστασία των ευάλωτων ομάδων της πόλης από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι κλιματιζόμενοι αυτοί χώροι, θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τη λήξη του φαινομένου και θα έχουν ωράριο λειτουργίας από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Στους χώρους θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον Covid -19.

Παράλληλα, οι ομάδες streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων με επιπρόσθετες βάρδιες, θα προσφέρουν στον άστεγο πληθυσμό, δροσερό νερό και είδη πρώτης ανάγκης, θα ενημερώνουν για τη λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων που διαθέτει ο Δήμος και θα δίνουν οδηγίες για την προστασία τους από τον καύσωνα.

