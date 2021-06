Πολιτική

Επίθεση με βιτριόλι σε Μητροπολίτες: επικοινωνία Σακελλαροπούλου - Ιερώνυμου

Ποιο μήνυμα έστελε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την επίθεση με βιτριόλι κατά των Μητροπολιτών.

"Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Μακαριώτατο, ο οποίος με ενημέρωσε για την επίθεση που δέχθηκαν μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου στη Μονή Πετράκη. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό και εύχομαι ταχεία ανάρρωση των θυμάτων", αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η Πρόεδρος της Δημοκρατιας.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επικοινώνησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την ειδεχθή επίθεση που δέχθηκαν τα μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου στη Μονή Πετράκη. Ο Πρωθυπουργός τον διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα παράσχει κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια για την ταχεία ανάρρωση των θυμάτων της επίθεσης.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας που έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε ανάρτησή της στο twitter έγραψε: "Η επίθεση με βιτριόλι κατά Μητροπολιτών και άλλων συμπολιτών μας συνιστά αποτρόπαια πράξη. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση και καλή επάνοδο στα καθήκοντά τους.

Οι Μητροπολίτες που μετέχουν στο Συνοδικό Δικαστήριο, ήτοι οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γλυφάδας, Δρυϊνουπόλεως, Αρτης, Κασσανδρείας και Ζακύνθου δέχθηκαν την επίθεση με βιτριόλι από ιερέα, την καθαίρεση του οποίου αφορούσε η συνεδρίαση τους, στην Μονή Πετράκη.

Αρχικώς οι Μητροπολίτες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Λαϊκό», ωστόσο τέσσερις εξ αυτών αποφασίστηκε να διακομιστούν στο ΚΑΤ για να νοσηλευθούν στην Μονάδα Εγκαυμάτων.

Η επίθεση με βιτριόλι εναντίον των Μητροπολιτών έγινε στην Μονή Πετράκη, στο Κολωνάκι το απόγευμα της Τετάρτης.

