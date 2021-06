Αθλητικά

Euro 2020: η Σουηδία στους “16”... πρώτη και καλύτερη (βίντεο)

Με ηγέτη και σκόρερ τον Εμίλ Φόρσμπεργκ, η Σουηδία νίκησε την Πολωνία και πέρασε πανηγυρικά στους «16» του Euro 2020 ως πρώτη από τον 5ο όμιλο.

Πρώτη και καλύτερη! Με ηγέτη και σκόρερ τον Εμίλ Φόρσμπεργκ, η Σουηδία νίκησε με 3-2 την Πολωνία στην «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης και πέρασε πανηγυρικά στους «16» του Euro 2020 ως πρώτη από τον 5ο όμιλο.

Το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ στα χρονικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, με το οποίο ο επιθετικός της Λειψίας άνοιξε το σκορ μόλις στο 1.22΄΄ της αναμέτρησης σίγουρα «πάγωσε» τους Πολωνούς, που είχαν μεν μία τεράστια διπλή ευκαιρία στη συνέχεια με τον Λεβαντόφσκι, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Ο Φόρσμπεργκ «χτύπησε» ξανά πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, μετά από ασίστ του νεοεισελθέντα, Κουλουσέφσκι (59΄) και παρότι ο Λεβαντόφσκι με το πρώτο του γκολ στο τουρνουά μείωσε ξαναέβαλε τους Πολωνούς στο ματς, στο 61΄. Ο κορυφαίος στράικερ του κόσμου «χτύπησε» ξανά στο 84΄, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και δίνοντας τεράστιο ενδιαφέρον στον αγώνα, καθώς με νίκη οι Πολωνοί θα περνούσαν στην επόμενη φάση. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως, ο Κλάεσον, έσβησε τα όνειρά τους, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2. Το συγκρότημα του Πάουλο Σόουζα αποκλείστηκε πρόωρα με μόλις μία ισοπαλία και δύο ήττες!

Ο Έμιλ Φόρσμπεργκ με τα δύο τέρματα που πέτυχε έχει σκοράρει τα 4 τελευταία της Εθνικής Σουηδίας σε τελική φάση μεγάλου τουρνουά. Τρία από αυτά στην τρέχουσα διοργάνωση, ενώ είχε βρει δίχτυα και στο Μουντιάλ του 2018 στο 1-0 επί της Ελβετίας.

Με τη νίκη της απέναντι στην Πολωνία, η σκανδιναβική ομάδα έφτασε τις 10 στα 12 τελευταία ματς απέναντι στους Πολωνούς (έχει ακόμη μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα), μεταξύ των οποίων τα 6 τελευταία συνεχόμενα.

Ίσως η Πολωνία να είχε καλύτερη τύχη στο ματς, εάν στο 17΄ μετά το κόρνερ που εκτελέστηκε ο Λεβαντόβσκι είχε ισοφαρίσει. Και οι δύο κεφαλιές που επιχείρησε, όμως, σταμάτησαν ισάριθμες φορές στο δοκάρι τηςς εστίας του Όλσεν.

Διαιτητής: Μαρκ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ντάνιελσον - Κριχόβιακ, Γκλικ

Οι ενδεκάδες:

ΣΟΥΗΔΙΑ (Άντερσον): Όλσεν, Λούστιγκ (68΄ Κραφθ), Λίντελοφ, Ντάνιελσον, Αουγκούστινσον, Λάρσον, Έκνταλ, Όλσον, Φόρσμπεργκ (78΄ Κλάεσον), Ίσακ (68΄ Μπεργκ), Κουάισον (55΄ Κουλουσέφσκι)

ΠΟΛΩΝΙΑ (Πάουλο Σόουζα): Στσέζνι, Μπερεζίνσκι, Γκλικ, Μπέντναρεκ, Γιόζβιακ (61΄ Σβίερτσοκ), Κριχόβιακ (78΄ Πλατσέτα), Κλιχ (73΄ Κοζλόφσκι), Πούχατς (46΄ Φρανκόφσκι), Σφιντέρσκι, Ζιελίνσκι, Λεβαντόφσκι

