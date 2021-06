Αθλητικά

Προολυμπιακό Τουρνουά - Εθνική Ελλάδας: Οι “εκλεκτοί” του Πιτίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Βικτόρια και θα παλέψει για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.



Με τον Μιχάλη Λούντζη να αποτελεί το τελευταίο «κόψιμο» του Ρικ Πιτίνο από την αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά, καταρτίστηκε η 12άδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βικτόρια και θα παλέψει για την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Οι 12 παίκτες είναι οι εξής: Νικ Καλάθης, Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Χάρης Γιαννόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λεωνίδας Κασελάκης, Λίνος Χρυσικόπουλος, Ντίνος Μήτογλου, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Καββαδάς.

Εν τω μεταξύ, η εθνική και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ρικ Πιτίνο δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Βασίλη Σπανούλη στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

Ο αρχηγός της εθνικής, ο οποίος αποφάσισε να ξαναφορέσει το εθνόσημο στο στήθος, για πρώτη φορά από το Ευρωμπάσκετ του 2015, δεν κατάφερε να προπονηθεί χθες, λόγω του τραυματισμου στην γάμπα.

Η απουσία του πρώτου σκόρερ και πρώτου σε ασίστ στην Ιστορία της Euroleague αποτελεί τεράστιο πλήγμα στην προσπάθεια της εθνικής πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Της εθνικής που προ ημερών έχασε και τους τους Γιώργο Πρίντεζη, Ιωάννη Παπαπέτρου, λόγω τραυματισμού.