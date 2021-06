Αθλητικά

Euro 2020: Η Ισπανία στους “16” με 5αρα στην Σλοβακία

Η Ισπανία διέλυσε 5-0 τη Σλοβακία στη Σεβίλη, πέρασε στους «16» του EURO 2021 και έδιωξε από πάνω της το άγχος .



Για μισή ώρα ήρωας, για την υπόλοιπη αποδιοπομπαίος. Αυτή είναι η ζωή του τερματοφύλακα κι ο Μάρτιν Ντουμπράβκα θα θυμάται για καιρό την 23η Ιουνίου 2021. Η Ισπανία διέλυσε 5-0 τη Σλοβακία στη Σεβίλη, πέρασε στους «16» του EURO 2020 και έδιωξε από πάνω της το άγχος που δικαίως είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες προβληματικές εμφανίσεις της. Το αυτογκολ του Ντουμπράβκα στο 30΄, η κεφαλιά του Λαπόρτ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, το πλασέ του Σαράμπια στο 56΄, το σουτ του Φεράν Τόρες στο 67΄ και ακόμα ένα αυτογκόλ, του Κούτσκα στο 71΄, «υπέγραψαν» την ισπανική επέλαση.

Μέχρι το 30΄ όλα έδειχναν ότι οι «φούριας ρόχας» θα βίωναν ακόμα μια εφιαλτική εμπειρία, αγγίζοντας το χείλος της καταστροφής. Κάθε προσπάθειά τους έβρισκε στο «τείχος» Ντουμπράβκα, ακόμα και στο πέναλτι που κέρδισε ο Κόκε από τον Χρομάντα στο 12΄. Ο γκολκίπερ της Νιούκαστλ απέκρουσε την εκτέλεση του Μοράτα και η Ισπανία έχασε 5ο συνεχόμενο πέναλτι-ρεκόρ στην ιστορία της.

Ομως στο 30΄ από σοβαρό λάθος του Πέκαρικ, ο Σαράμπια σούταρε έξω από την περιοχή. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, πήρε ύψος και άρχισε να κατεβαίνει απρόβλεπτα. Ο Ντουμπράβκα προσπάθησε να την πετάξει πάνω από το δοκάρι, δεν έκανε σωστό υπολογισμό και «κάρφωσε» με το δεξί του χέρι τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Σλοβάκοι προσπάθησαν να συνέλθουν, όμως ήλθε και το δεύτερο γκολ στο χειρότερο χρονικό σημείο και τους «εξόντωσε». Στο 45+3΄ από σέντρα του Μορένο ο Λαπόρτ πέτυχε το 0-2 με το «παρθενικό» του γκολ με τη «Λα Ρόχα».

Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία. Στο 56΄ ο Σαράμπια με πλασέ από ασίστ του Ζόρντι Άλμπα πέτυχε το τρίτο γκολ. Ακολούθησε ολοκληρωτική κατάρρευση των Σλοβάκων και θρίαμβος των γηπεδούχων με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει το 0-4 στην πρώτη του επαφή μετά την είσοδό του και τον Κούτσκα να βάζει τον επίλογο μιας θλιβερής ημέρας για την εθνική του ομάδα, με ακόμα ένα αυτογκολ στο 71.

Για πρώτη φορά η Ισπανία σημείωσε 5 γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή στην οποία προερχόταν από τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις (φιλικό με Πορτογαλία και δύο επίσημα ματς στο EURO) με συνολικό απολογισμό ενός τέρματος! Άρα, δεν είναι να απορεί κανείς με τους πανηγυρισμούς του Λουίς Ενρίκε!

Τα highlights του αγώνα:

Διαιτητής: Μπγιορν Κάιπερς (Ολλανδία)

Κίτρινες κάρτες: Ντούντα - Μπουσκέτς, Ζόρντι Άλμπα

Οι συνθέσεις:

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Στέφαν Τάρκοβιτς): Ντουμπράβκα, Πέκαρικ, Σάτκα, Σκρίνιαρ, Χούμποτσαν, Κούτσκα, Χαράσλιν (69΄ Σούσλοφ), Χάμσικ (90΄ Μπένες), Χρομάντα (46΄ Λομπότκα), Μακ (69΄ Βάις), Ντούντα (46΄ Ντούρις)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπιλικουέτα (77΄ Ογιαρθάμπαλ), Έρικ Γκαρθία (71΄ Πάου Τόρες), Λαπόρτ, Ζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς (71΄ Τιάγκο Αλκάνταρα), Πέδρι, Κόκε, Μορένο (77΄ Ανταμά Τραορέ), Σαράμπια, Μοράτα (66΄ Φεράν Τόρες)

