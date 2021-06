Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πλιάτσικο σε νεκροταφεία - Συγκλονισμένοι οι συγγενείς (εικόνες)

Ιερόσυλοι έκλεψαν σταυρούς, καντήλια από τάφους και κατέστρεψαν μνήματα.

Σοκάρουν οι εικόνες βανδαλισμού των μνημάτων των κοιμητηρίων στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες τάφοι με ξηλωμένους τους μεταλλικούς σταυρούς και με ανοιχτά ντουλαπάκια που μαρτυρούν το “πλιάτσικο” που συνεχίζουν να κάνουν επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι την ανύπαρκτη φύλαξη των κοιμητηρίων.

Όπως καταγγέλλουν συγγενείς ανθρώπων που έχουν ενταφιαστεί στα κοιμητήρια του δήμου Παύλου Μελά, η βεβήλωση των μνημάτων, μόνο σπάνια δε θεωρείται αφού ουκ ολίγες φορές έχουν διαπιστώσει πως… “κάνουν φτερά” από καντήλια μέχρι οτιδήποτε άλλο αφήνουν στα μνήματα και αντικρίζουν φθορές.

“Σπάνε τα ντουλαπάκια των μνημάτων, αφαιρούν το περιεχόμενο τους, παίρνουν τα καντήλια, τους σταυρούς και ό,τι άλλο μπορεί να τους ενδιαφέρει πάνω από έναν τάφο”, αναφέρουν συγγενείς, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι καλούνται να τα αντικαθιστούν συχνά, για να μπορούν έστω να ανάβουν το καντηλάκι στους δικούς τους ανθρώπους. “Δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς. Παρόλο που έχει συμβεί πολλές φορές δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο μέχρι σήμερα”, τονίζουν.

Σημειώνεται, ότι το γεγονός πως άγνωστοι λεηλάτησαν και βεβήλωσαν δεκάδες τάφους είχε γνωστοποιήσει στις 8 Μαΐου ο αντιδήμαρχος δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας, Παντελής Νιγδέλης. Όπως είχε γράψει πριν περίπου έναν μήνα: “Τα ξημερώματα του Σαββάτου, αδίστακτοι ιερόσυλοι βανδάλισαν τα μνήματα στα κοιμητήρια της Ευκαρπίας. Λεηλάτησαν μεταλλικούς σταυρούς προκαλώντας την οργή μας. Οι άνδρες της σήμανσης διενεργούν έρευνα και εμείς, τοπικό και δημοτικό συμβούλιο καλούμαστε με σεβασμό στους κεκοιμημένους να αποκαταστήσουμε τις ζημιές και να λάβουμε δραστικά μέτρα”. Σήμερα, περίπου ένα μήνα μετά, οι συγγενείς συνεχίζουν να αντικρίζουν νέες φθορές στα μνήματα των ανθρώπων τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Νιγδέλης, σύμφωνα με την καταγραφή της αστυνομίας τον Μάιο είχαν κλαπεί 140 μεταλλικοί σταυροί από τα μνήματα. “Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται λεηλασίες τα τελευταία χρόνια”, δηλώνει, επισημαίνοντας ότι τόσο με δική του παρέμβαση όσο και με του προέδρου της τοπικής ενότητας Ευκαρπίας, Γιώργου Σίββα ζητήθηκε η συνδρομή του Δημοτικού Συμβουλίου και ο δήμος ανέλαβε την ευθύνη να αντικαταστήσει τις ζημιές που προξένησαν οι κλέφτες – ιερόσυλοι.

“Έγινε μήνυση, καταγράφηκαν οι ζημιές που είναι 140 σταυροί, σε όλη τη δεξιά πτέρυγα των κοιμητηρίων. Θα προβούμε σε αγορά και τοποθέτηση των σταυρών, όπως αρμόζει”, εξηγεί, σημειώνοντας πως οι σταυροί που θα αντικατασταθούν το επόμενο διάστημα θα είναι παρόμοιοι με αυτούς που εκλάπησαν, μόνο που θα είναι από πλαστικό, έτσι ώστε να μη τους βάλουν και πάλι “στο μάτι” και λεηλατηθούν ξανά.

Παράλληλα, ο δήμος Παύλου Μελά εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας από τον χώρο του ΔΑΚ και του αμαξοστασίου του δήμου που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των κοιμητηρίων αλλά και να υπάρξει σταθερή φύλαξη ούτως ώστε οι βάνδαλοι να σταματήσουν τις κλοπές. Τέλος, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής – Υγείας και Προνοιακών θεμάτων του δήμου Παύλου Μελά, θέλησε να τονίσει πως για οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίζει κάποιος πολίτης μπορεί να επικοινωνεί μαζί του.

Πηγή: GRTimes.gr