Κομισιόν για Τουρκία: ακόμη 3,5 δις ευρώ για τους πρόσφυγες

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Πρόταση για χρηματοδότηση, ύψους 5,7 δις ευρώ στους πρόσφυγες που φιλοξενεί η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία, αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή θα προτείνει, η Τουρκία να λάβει 3,5 δις ευρώ και το Λίβανο και η Ιορδανία 2,2 δις ευρώ, ως το 2024.

Τα κονδύλια θα προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και θα χρηματοδοτηθούν κυρίως ανθρωπιστικά προγράμματα και προγράμματα για την εκπαίδευση και την υγεία των προσφύγων.

Πηγές των Βρυξελλών σημείωναν ότι σε γενικές γραμμές τα κράτη-μέλη συμφωνούν με την πρόταση της Επιτροπής για τη νέα βοήθεια στους πρόσφυγες, ζητούν ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση της χρηματοδότησης και τα προγράμματα.

Σημειώνεται ότι από το 2016, η ΕΕ έχει εγκρίνει κοινοτικά κονδύλια ύψους 6 δις ευρώ για τη στήριξη των 4 εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενούνται στην Τουρκία. Από τα κονδύλια αυτά έχουν εκταμιευθεί τα 4 δις ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2 δις ευρώ αναμένεται να αποδεσμευθούν τα επόμενα έτη.

