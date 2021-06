Οικονομία

Μητσοτάκης για “Συν-Εργασία” στον Τουρισμό: αφορά και το μόνιμο προσωπικό

Την επέκταση του προγράμματος "Συν-Εργασία" σε όλους τους εργαζόμενους του Τουρισμού ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Έκκληση σε εργαζόμενους και εργοδότες να κάνουν το εμβόλιο.

"Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, μπορεί να επεκταθεί και στο μόνιμο προσωπικό, πέραν των εποχικά απασχολούμενων, στα ξενοδοχεία, στα ταξιδιωτικά γραφεία, στα πρακτορεία" ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα το απόγευμα στην 29η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός αυτό είναι μία πρόσθετη υποστήριξη και ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα το οποίο στήριξε την απασχόληση με τρόπο ουσιαστικό».

Ο πρωθυπουργός, στη συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Ρέτσο, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του εμβολιασμού των πολιτών τονίζοντας ότι «θα πρέπει όλοι μαζί να καταβάλουμε μία μεγάλη προσπάθεια, να πείσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, πρέπει να εμβολιαστούν, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους αλλά και το κοινωνικό σύνολο».

"Θα φτάσουμε με σχετικά μεγάλη άνεση στην πατρίδα μας στο 50%, ενδεχομένως 55%, εμβολιαστικής κάλυψης χωρίς να καταβάλουμε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Ειδικά τώρα έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα εμβόλια από όσα μπορούμε να απορροφήσουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος θέλει να εμβολιαστεί μπορεί να κάνει την πρώτη δόση εντός της επόμενης εβδομάδος" είπε ο κ.Μητσοτάκης αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δε φτάνει.

"Θα πρέπει όλοι μαζί να καταβάλουμε μία μεγάλη προσπάθεια, να πείσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, πρέπει να εμβολιαστούν, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους αλλά και το κοινωνικό σύνολο" είπε και πρόσθεσε:

"Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αφορά και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι από τη φύση της δουλειάς τους είναι αρκετά εκτεθειμένοι στην ανθρώπινη επαφή.

Έχουμε πει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ο εμβολιασμός είναι προαιρετικός, συζητάμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μόνο σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, έχοντας λάβει υπόψη μας και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής".

Απευθυνόμενος σε εργοδότες και εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έκκληση «να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης, να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. Προστατεύουν τους εαυτούς τους και το κοινωνικό σύνολο. Έχουμε όλοι μας μία ανησυχία σχετικά με τις μεταλλάξεις και ειδικά τη μετάλλαξη Δέλτα. Δεν έχει κάνει ακόμα έντονη την παρουσία της στη χώρα μας, είναι πολύ πιθανό, όμως, αυτό να συμβεί».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «ξέρουμε πια ότι η μετάλλαξη Δέλτα απαιτεί διπλή δόση εμβολιασμού για να μπορέσουν οι εμβολιασμένοι να είναι πλήρως προστατευμένοι».

Ψηφιακό πιστοποιητικό

Μιλώντας για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «είχαμε την προνοητικότητα ως Ελλάδα να θέσουμε το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όταν όλα ήταν μαύρα, φέτος τον Ιανουάριο» συμπληρώνοντας ότι «αν αργούσαμε να το κάνουμε δεν θα προφταίναμε να είχαμε στην διάθεση μας αυτό το πιστοποιητικό το οποίο έχει γίνει πραγματικότητα και από την 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια πάρα πολύ σημαντική διευκόλυνση προκειμένου να μπορούμε να ταξιδέψουμε με μεγαλύτερη άνεση».

Αναφερόμενος στο σχεδιασμό για την αναμόρφωση του brand της χώρας και την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η προστιθέμενη αξία θα προέλθει πρωτίστως μέσω των μοναδικών, ποιοτικών εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, ειδικά εφόσον αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της.

«Αν θέλουμε να δούμε από πού θα έρθει η ανάπτυξη, και τονίζω η ανάπτυξη όχι με όρους αριθμού επισκεπτών αλλά με όρους προστιθέμενης αξίας, η ανάπτυξη θα έρθει από τέτοιες μοναδικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να προσφέρονται όλο το χρόνο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα πρέπει να ξεφύγουμε πια από την τυραννία των αφίξεων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την προσέλκυση επισκεπτών «οι οποίοι θα έρχονται πρωτίστως για τον πολιτισμό μας και όχι μόνο για τις όμορφες παραλίες μας το καλοκαίρι. Αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα, προφανώς, να διευρύνουμε την τουριστική μας περίοδο».

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το όραμα του για τον τουρισμό και σημείωσε: "Να είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία τέτοια που όποιος έρχεται στην Ελλάδα να πει ότι "αυτές ήταν οι καλύτερες διακοπές που πέρασα ποτέ και θέλω να γυρίσω και να το πω και σε όλους τους φίλους μου"».

