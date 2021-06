Πολιτισμός

“Alimos, Greek Riviera's Blue Diamond” στο HISTORY HD

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος Αλίμου ανακοίνωσε την “τηλεοπτική πρεμιέρα” του πολυβραβευμένου φιλμ του Νίκου Μαστοράκη, που είναι αφιερωμένο στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ανακοίνωσε ότι το πολυβραβευμένο φιλμ του Νίκου Μαστοράκη «Alimos, Greek Riviera's Blue Diamond» θα προβληθεί στο COSMOTE HISTORY HD της COSMOTE TV, στις 23 Ιουλίου, στις 23:00 και στις 16 Αυγούστου, στις 22:30.

Παράλληλα, από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, με κεντρικό θέμα τον Άλιμο, πραγματοποιείται στο COSMOTE HISTORY HD. Αποτελεί κι αυτό ένα είδος βράβευσης, που έρχεται να προστεθεί στα συνολικά οκτώ βραβεία που έχει ήδη αποσπάσει το ντοκιμαντέρ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κονδύλης

Το φιλμ του Νίκου Μαστοράκη «Alimos, Greek Riviera's Blue Diamond» έχει αποσπάσει οκτώ διεθνή βραβεία, κερδίζοντας και 12 υποψηφιότητες σε άλλες διεθνείς παρόμοιες διοργανώσεις.

Το φιλμ αποτελεί την ισχυρότερη προβολή του Αλίμου αλλά και της χώρας στη διεθνή σκηνή, ενώ σύμφωνα με τις κριτικές που έλαβε από τους οργανωτές των φεστιβάλ αυτών, χαρακτηρίστηκε «έξοχο, γεμάτο συναίσθημα, ασυνήθιστο σε σύλληψη και εκθαμβωτικό σε ομορφιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μονή Πετράκη - Επίθεση με βιτριόλι: σε Μονάδα Εγκαυμάτων οι Μητροπολίτες

Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό της Ντόχα και έκανε το πρώτο βήμα για το Τόκιο

Καύσωνας στην Ελλάδα: ο Δήμος Αθηναίων παίρνει έκτακτα μέτρα