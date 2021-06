Κοινωνία

Σύλληψη δραπέτη - δολοφόνου που κυκλοφορούσε ελεύθερος για χρόνια

Του είχε επιβληθεί συνολική ποινή κάθειρξης 101 ετών. Πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού και δεν επέστρεψε ποτέ.



Συνελήφθη, το βράδυ της 21ης Ιουνίου στο Κορωπί, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 43χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόδραση κρατουμένου, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «βραδινές ώρες της 21-6-2021 εντοπίσθηκε ο 43χρονος από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε στην περιοχή του Κορωπίου και στην προσπάθειά τους να τον ελέγξουν τράπηκε σε φυγή, πλην όμως σε κοντινή απόσταση κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με 11 φυσίγγια, 2 μαχαίρια και 3 κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον στερείτο νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Τ.Α. Κρωπίας όπου διαπιστώθηκε ότι από την 12-10-2019 ήταν δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο δεν επέστρεψε μετά από τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί.

Στο ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης εξέτιε ποινή κάθειρξης μετά από καταδικαστική απόφαση, με την οποία του είχε επιβληθεί συνολική ποινή κάθειρξης 101 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία από κοινού, αρπαγή από κοινού, παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή και απάτη από κοινού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

