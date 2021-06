Αθλητικά

Euro 2020: Πορτογαλία και Γαλλία στους “16” (βίντεο)

Πορτογαλία - Γαλλία ένας απολαυστικός αγώνας στη Βουδαπέστη που έληξε ισόπαλος και με ρεκόρ Ρονάλντο.

Γαλλία και Πορτογαλία πρόσφεραν έναν απολαυστικό αγώνα στη Βουδαπέστη, που ολοκληρώθηκε ισόπαλος 2-2 (31΄ πεν., 60΄ πεν. Ρονάλντο - 45΄+1 πεν., 47΄ Μπενζεμά) αλλά η «μοιρασιά» δεν δυσαρέστησε κανέναν, αφού οι φιναλίστ του EURO 2016 προκρίθηκαν στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, με τους «τρικολόρ» να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και τους Ίβηρες την τρίτη, αφού δεύτερη ήταν η Γερμανία.

Στη φάση των «16», λοιπόν, θα παίξουν Γαλλία-Ελβετία στο Βουκουρέστι (28/6, 22:00), Αγγλία-Γερμανία στο Γουέμπλεϊ (29/6, 19:00) και Βέλγιο-Πορτογαλία (27/7, 19:00) στη Σεβίλη.

Ύστερα από τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, με τους Πορτογάλους να μπαίνουν «ζωηροί» στο παιχνίδι έχοντας ένα σουτ του Σάντσες που μάζεψε ο Λορίς στο 4΄ και μια κεφαλιά του Ρονάλντο δύο λεπτά αργότερα που είχε την ίδια κατάληξη, οι Γάλλοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 16΄, όταν ο Ρουί Πατρίσιο σταμάτησε τον Εμπαπέ που είχε βγει απέναντί του.

Κι ενώ οι «τρικολόρ» προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, μια τραγική έξοδος του Λορίς σε εκτέλεση κόρνερ κατέληξε σε μια δυνατή γροθιά στο... κεφάλι του Ντανίλο (28΄), που είχε βρει την μπάλα. Ο Λαόθ έδειξε χωρίς δισταγμό τα 11 βήματα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό.

Το προβάδισμα έδωσε ψυχολογία κι αυτοπεποίθηση στους Ίβηρες, που κρατούσαν εύκολα το ρυθμό και τον έλεγχο περιμένοντας το σφύριγμα για το ημίχρονο, όταν ο Σεμέδο φρόντισε να εξανεμίσει το πλεονέκτημά τους.

Στο 45΄ ο Πογκμπά «έσκαψε» την μπάλα για τον Μπαπέ που είχε κινηθεί διαγώνια στην περιοχή, ο Πορτογάλος αμυντικός πήγε άγαρμπα στο μαρκάρισμα, φάνηκε να απωθεί με τον αγκώνα τον αντίπαλο και ο Ισπανός ρέφερι έδειξε ξανά την άσπρη βούλα, με τον Καρίμ Μπενζεμά να ξαναβρίσκει δίχτυα (45΄+1) σκοράροντας το πρώτο γκολ για τους «μπλε» μετά την επιστροφή του για την Εθνική Γαλλίας μετά από χρόνια.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος δέχθηκε και νέο σοκ με το «καλημέρα» στο δεύτερο μέρος, όταν και πάσα από έξοχη πάσα του Πογκμπά ο Μπενζεμά κινήθηκε στο όριο και πλάσαρε έξοχα για το 2-1, που κατακυρώθηκε μετά τη χρήση του VAR, καθώς αρχικά ο βοηθός είχε δείξει οφσάιντ.

Επειδή όμως απόψε ήταν -όπως εκ των πραγμάτων όπως αποδεικνύεται- η βραδιά των «δώρων» στην «Πούσκας Αρένα», ο Κουντέ στο 58΄ πήγε με τα χέρια στην... ανάταση σε γύρισμα του Ρονάλντο και το τρίτο πέναλτι στο παιχνίδι μετέτρεψε εύκολα σε γκολ ο επιθετικός της Γιουβέντους, ισοφαρίζοντας (2-2).

Ταυτόχρονα έγραψε Ιστορία, καθώς ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ του Ιρανού Αλί Νταεΐ, που με 109 γκολ ήταν μέχρι σήμερα ο (μακράν) πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Στο 67΄ ένα τρομερό σουτ του Πογκμπά έδιωξε με υπερένταση ο Ρουί Πατρίσιο και η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι, ενώ στη συνέχεια ο κίπερ των Πορτογάλων απέκρουσε και το σουτ του Γκριεζμάν, στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα.

Διαιτητής: Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

Κίτρινες κάρτες: Λορίς, Ερναντέζ, Γκριεζμάν, Κιμπεμπέ

Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Ρουί Πατρίσιο, Σεμέδο (79΄ Νταλότ), Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο, Ντανίλο (46΄ Παλίνια), Μουτίνιο (73΄ Νέβες), Σάντσες, Μπερνάρντο Σίλβα (73΄ Μπρούνο Φερνάντες), Ζότα, Ρονάλντο.

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λορίς, Κουντέ, Βαράν, Κιμπεμπέ, Ερναντέζ (46΄ Ντίνιε, 52΄ Ραμπιό), Καντέ, Πογκμπά, Τολισό (66΄ Κομάν), Γκριεζμάν (87΄ Σισοκό), Εμπαπέ, Μπενζεμά.

