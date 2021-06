Αθλητικά

Euro 2020: Η Γερμανία στους “16”, ισοπαλία με Ουγγαρία

Το γκολ του Γκορέτσκα στο 84’ «γλίτωσε» την Εθνική Γερμανίας από την ήττα κόντρα στους Ούγγρους κι ένα ανεπανάληπτο «κάζο» αποκλεισμού.

Το γκολ του Λέον Γκορέτσκα στο 84’ «γλίτωσε» την Εθνική Γερμανίας από την ήττα κόντρα στους Ούγγρους κι ένα ανεπανάληπτο «κάζο» αποκλεισμού από τους «16» του EURO 2020.



Ο μέσος της Μπάγερν Μονάχου -«χρυσή» αλλαγή του Λεβ στο 58ο λεπτό- ισοφάρισε σε 2-2 σε ένα χρονικό σημείο που η μπάλα «ζύγιζε» 100 κιλά, έστειλε τα «πάντσερ» απ’ τον εφιάλτη της 4ης θέσης στη 2η θέση (και πάνω στην Αγγλία στη φάση των «16») και άφησε τους εξαιρετικούς και σκληροτράχηλους Μαγυάρους με την πικρή γεύση του αποκλεισμού.



Δύο φορές προηγήθηκε η Ουγγαρία με τους Άνταμ Σάλαϊ και Σάφερ, ισάριθμες φορές βρήκε «απαντήσεις» η Γερμανία με τους Χάβερτς και Γκορέτσκα.

Ο αγώνας

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Γερμανία δεν μπορούσε να βρει τρόπους για να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα των Ούγγρων, οι Μαγυάροι κατάφεραν να «παγώσουν» την Allianz Arena στο 11ο λεπτό. Σε μία υποδειγματική αντεπίθεση, ο Ρόλαντ Σάλαϊ έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Άνταμ Σάλαϊ που με κεφαλιά-ψαράκι νίκησε τον Νόιερ για το 1-0 των Ούγγρων.

Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αντεπιτεθούν και να απαντήσουν άμεσα, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία με τον Γκίντερ στο 21’, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Γκουλάτσι. Στο 39’ ο Σάφερ δοκίμασε την... τύχη του από πολύ μακριά, ποντάροντας στο γλιστερό τερέν, αλλά ο Νόιερ είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και μπλόκαρε σταθερά.

Η Γερμανία συνέχισε να μοιάζει «μπλοκαρισμένη» από την εξαιρετική αμυντική τακτική της Ουγγαρίας και προσπαθούσε να απειλεί μόνο με μακρινά σουτ. Εις μάτην ωστόσο, καθώς και η προσπάθεια του Χάβερτς στο τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου (45’), έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο 45λεπτο το σκηνικό δεν άλλαξε. Η Γερμανία είχε ανούσια κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε τελικές προσπάθειες, καθώς όλες σταματούσαν στο αμυντικό «τείχος» των Μαγυάρων.

Αντίθετα, η Ουγγαρία εξακολουθούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνη όποτε έβρισκε χώρους για την εστία του Νόιερ, με τον Ρόλαντ Σάλαϊ να «σημαδεύει» την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού σε απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 62’.

Τη λύση για τους Γερμανούς έδωσε ο Κάι Χάβερτς που ισοφάρισε σε 1-1 στο 66’ με κοντινή κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, άστοχη έξοδο Γκουλάτσι και πρώτη κεφαλιά του Χούμελς.

Η... χαρά των Γερμανών κράτησε μόλις ενάμισι λεπτό, καθώς τα «πάντσερ» συνελήφθησαν... κοιμώμενα αμέσως μετά τη σέντρα των Ούγγρων, με τον Άνταμ Σάλαϊ να «σερβίρει» τη μπάλα προς τον Άντρας Σάφερ, που με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για την ομάδα του Μάρκο Ρόσι στο 68’.

Μία απίστευτη εξέλιξη που έφερε τη Γερμανία ξανά στα... σχοινιά κι από τη 2η θέση την έριξε 4η κι εκτός της ζώνης των «16». Στα λεπτά που απέμειναν οι παίκτες της «νασιονάλμανσαφτ» πίεσαν ασφυκτικά, έφτασαν κοντά στην ισοφάρισε με το πλασέ του Κρόος στο 81’ που πέρασε ελάχιστα άουτ, αλλά γκολ δεν έβρισκαν με τίποτα...

Στο 84’ ωστόσο, ήρθε η... λύτρωση για τους Γερμανούς, οι οποίοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Λέον Γκορέτσκα, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Γκουλάτσι (και σουτ του Βέρνερ που κόντραρε στους αμυντικούς), «σώζοντας» την... παρτίδα λίγο πριν το φινάλε.

Τα highlights του αγώνα:

Διαιτητής: Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

Κίτρινες: Γκιντογκάν, Σανέ - Φιόλα, Άνταμ Σάλαϊ, Μπότκα

Οι συνθέσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιοάκιμ Λεβ): Νόιερ, Γκίντερ (82’ Βόλαντ), Χούμελς, Ρούντιγκερ, Κίμιχ, Γκιντογκαν (58’ Γκορέτσκα), Κρόος, Γκοσένς (82’ Μουσιάλα), Χάβερτς (67’ Βέρνερ), Σανέ, Γκνάμπρι (68’ Μίλερ).

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Γκουλάτσι, Νέγκο, Μπότκα, Ορμπάν, Ατίλα Σάλαϊ, Φιόλα (88’ Νίκολικς), Κλέινχεσλερ (89’ Λόβρενσικς), Νάγκι, Σάφερ, Ρόλαντ Σάλαϊ (75’ Σεν), Άνταμ Σάλαϊ.

