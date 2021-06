Κόσμος

Τέξας – Εμβόλιο: Πάνω από 150 αρνητές - εργαζόμενοι σε νοσοκομείο απομακρύνθηκαν από τη δουλειά τους

Απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν οι πάνω από 150 εργαζόμενοι που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Πάνω από 150 εργαζόμενοι σ’ ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Χιούστον, τη μεγαλούπολη του Τέξας, απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν αφού αρνήθηκαν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να εμβολιαστούν για την COVID-19, γνωστοποίησε εκπρόσωπος του ιδρύματος.

Το νοσοκομείο Houston Methodist είχε δώσει στα μέλη του προσωπικού του προθεσμία για να προσκομίσουν βεβαιώσεις πως έκαναν τα εμβόλιά τους, τουλάχιστον μια πρώτη δόση, ως την 7η Ιουνίου. Εσωτερικό σημείωμα της διοίκησής του ξεκαθάριζε πως όσοι αρνούνταν αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να τεθούν σε διαθεσιμότητα για δύο εβδομάδες και κατόπιν να απολυθούν.

Η εκπρόσωπος του νοσοκομείου, η Γκέιλ Σμιθ, ενημέρωσε προχθές Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο ότι 153 εργαζόμενοι «είτε παραιτήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναστολής (σ.σ. των συμβάσεων εργασίας τους) διάρκειας δύο εβδομάδων, είτε απολύθηκαν σήμερα».

«Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν (σ.σ. προς την οδηγία) την περίοδο της αναστολής επέστρεψαν στην εργασία τους την ημέρα αφού διαπιστώθηκε πως συμμορφώθηκαν», πρόσθεσε η κυρία Σμιθ.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για 25.

Οι εργαζόμενοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του νοσοκομείου, κρίνοντας ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός τους ήταν παράνομος, αφού τα εμβόλια για την COVID-19 δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα τελεσίδικα, έχουν λάβει μόνο άδεια επείγουσας χρήσης.

Όμως η προσφυγή τους απορρίφθηκε, καθώς δικάστρια αποφάνθηκε ότι η ασφάλεια των εγκεκριμένων εμβολίων δεν αμφισβητείται.

Η δικαστικός εξάλλου στηλίτευσε την αναλογία που έκανε μια από τους προσφεύγοντες, η Τζένιφερ Μπρίτζες – αιχμή του δόρατος στη διαδικασία –, με τα ανθρώπινα πειραματόζωα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η κυρία Μπρίτζες συγκεκριμένα είχε παραλληλίσει την απειλή απόλυσής της σε περίπτωση άρνησής της να εμβολιαστεί με «τα εξαναγκαστικά ιατρικά πειράματα στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος».

«Το να παρομοιάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός με τα ιατρικά πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι καταδικαστέο», αντέτεινε η δικάστρια Λιν Χιουζ.

Η κυρία Μπρίτζες, η οποία έχασε τη δουλειά της, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη ότι σχεδόν 70 πρώην υπάλληλοι του νοσοκομείου θα συμμετάσχουν σε νέα ομαδική προσφυγή.

«Θέλουμε το νοσοκομείο να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του», επέμεινε.

«Επέλεξα να μην λάβω το εμβόλιο επειδή οι κίνδυνοι για εμένα είναι πολύ μεγάλοι. Έχω δει προσωπικά τις παρενέργειες σε εργαζόμενους και ασθενείς. Πονοκεφάλους, θρομβώσεις, παράλυση και ακόμη και θάνατο», υπογράμμισε.

Στο Χιούστον εδρεύει το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο του κόσμου, το Texas Medical Center, στο οποίο ανήκουν νοσοκομεία και κέντρα ιατρικών ερευνών. Το κέντρο απασχολεί συνολικά πάνω από 106.000 μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και υποδέχεται κάπου 10 εκατομμύρια ασθενείς τον χρόνο.