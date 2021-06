Κοινωνία

Επίθεση στη Μονή Πετράκη - Δικηγόρος δράστη: ο πελάτης μου χρήζει ειδικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του για την επίθεση με βιτριόλι και έκανε γνωστό ότι ο εντολέας του πριν από ενάμιση μήνα είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών οδηγήθηκε ο 37χρονος ιερέας που συνελήφθη μετά την επίθεση με καυστικό υγρό σε επτά μητροπολίτες του Συνοδικού Δικαστηρίου, στη Μονή Πετράκη, καθώς και σε έναν αστυνομικό που έτρεξε να βοηθήσει.

Ο εν λόγω κληρικός, τον αποσχηματισμό του οποίου αποφάσισε το Συνοδικό Δικαστήριο στο οποίο μετέχουν οι μητροπολίτες, έριξε βιτριόλι κατά των μητροπολιτών στα χέρια και στο πρόσωπο.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι ο πελάτης του χρήζει ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης, γιατί δεν είναι απλός ποινικός, καθώς υπάρχει παρελθόν.

"Δεν θα τον αναλάμβανα αν δεν ήξερα ότι χρήζει ειδικής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Είναι νομικά και ιατρικά τεκμηριωμένο ότι δεν έχει σώας τας φρένας" είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του και έκανε γνωστό ότι ο εντολέας του πριν από ενάμιση μήνα είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ είχε προαναγγείλει την πράξη του μέσω διαδικτύου.

Ο κ. Προβατάς, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του ιερέα, περιέγραψε τα όσα έζησε: "Εγώ ήμουν ακριβώς από πίσω του αλλά μου δόθηκε η εντύπωση ότι τους πετάει νερά. Σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσαν τρεις σταγόνες στο πρόσωπό μου και άρχισα να καίγομαι... ασήμαντες σταγόνες... τότε έφυγα τροχάδην. Έχω εξαφανιστεί έχω κατέβει κάτω στο ιατρείο της Ιεράς Συνόδου. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβαν" είπε για το επεισόδιο.

