Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Μητροπολίτης Άρτης: Ήταν σοκαριστικό γιατί ο δράστης φορούσε ράσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πρωτόγνωρο» χαρακτήρισε το περιστατικό με το καυστικό υγρό ο Μητροπολίτης Άρτης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο που κανείς δεν περίμενε, δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο μητροπολίτης Άρτης λίγο μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, για την επίθεση που κι εκείνος δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μονή Πετράκη από ιερέα.

«Φορούσε ένα ράσα, ήταν κληρικός», σχολίασε με έκπληξη και σοκ, περιγράφοντας πως «ήμασταν επτά μητροπολίτες που δικάζαμε».

«Είναι το τελευταίο που περιμένεις σε έναν τέτοιο χώρο», σημείωσε.

Όσο για τη στιγμή της επίθεσης, είπε πως «ο άνθρωπος έβγαλε μέσα από την τσάντα του ένα μπουκάλι τουλάχιστον δύο λίτρων. Έκανε κυκλικές κινήσεις , το μπουκάλι ήταν γυάλινο και βαρύ» και δήλωσε εντυπωσιασμένος με την ευστοχία του δράστη, αφού όπως είπε, «μας χτύπησε όλους στο πρόσωπο».

Είπε δε ότι, το υγρό «όταν έπεφτε πάνω στα ράσα, γινόταν κόκκινο».

Τέλος, τόνισε ότι, ο ίδιος σώθηκε γιατί «είχα λίγο αγιασμό και τον είχα στην τσέπη μου, χτύπησε δίπλα στο μάτι, αλλά δεν μπήκε μέσα».